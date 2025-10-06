onedio
Sibel Can Keşfetmişti: Mutlu Kaya Yaşadığı Kabusun Ardından 10 Yıl Sonra Sahneye Döndü

Gülistan Başköy
06.10.2025 - 10:19

Bir zamanlar sesiyle Türkiye’yi büyüleyen Mutlu Kaya, 10 yıl önce uğradığı silahlı saldırının ardından sahnelere veda etmişti. Yaşadığı zorluklara rağmen umudunu hiç kaybetmedi. Şimdi ise 10 yıl sonra yeniden sahnede, yeniden mikrofonun başında…

Gelin o anlara birlikte bakalım.

Bir ses yarışmasında tanımıştık Mutlu Kaya'yı.

Bir ses yarışmasında tanımıştık Mutlu Kaya'yı.

Gencecik yaşında sesiyle herkesi büyülemiş, “Bu kızın yolu açık” dedirtmişti. Ama tam yıldızı parlayacakken o dönem takıntılı bir erkek tarafından Diyarbakır'da başından vuruldu. Uzun süre hastanede kaldı, sayısız ameliyat geçirdi, konuşmayı ve yürümeyi baştan öğrendi. Mutlu Kaya, o karanlık günlerin ardından daima umutla yaşadı. Sosyal medyada paylaştığı mesajlarda hep aynı cümleyi tekrar ediyordu: “İyileşeceğim ve yeniden şarkı söyleyeceğim.”

Ve dediğini yaptı.

