Sibel Can Keşfetmişti: Mutlu Kaya Yaşadığı Kabusun Ardından 10 Yıl Sonra Sahneye Döndü
Bir zamanlar sesiyle Türkiye’yi büyüleyen Mutlu Kaya, 10 yıl önce uğradığı silahlı saldırının ardından sahnelere veda etmişti. Yaşadığı zorluklara rağmen umudunu hiç kaybetmedi. Şimdi ise 10 yıl sonra yeniden sahnede, yeniden mikrofonun başında…
Gelin o anlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir ses yarışmasında tanımıştık Mutlu Kaya'yı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve dediğini yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın