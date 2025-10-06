Transparan Tercih Eden Meslektaşlarını Hedef Alan Sinan Akçıl, Sözleriyle Tartışmaların Odağı Oldu!
Sahne kıyafetleri konusundaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, bu kez Malatya konserinden paylaştığı bir gönderiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, transparan sahne kostümlerine adeta taş atan bir notla paylaşım yaptı: “Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz, affedin. Erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum.” sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu çıkışıyla bir kez daha meslektaşlarını hedef aldı.
İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemde sahne kıyafetleri üzerinden yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Ancak Akçıl bu çıkışıyla hızını alamamış olacak ki, Malatya konserinden paylaştığı yeni bir videoyla yine meslektaşlarına göndermede bulundu.
Bu göndermesi de sosyal medyada tepki çekti:
