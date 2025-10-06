Transparan Tercih Eden Meslektaşlarını Hedef Alan Sinan Akçıl, Sözleriyle Tartışmaların Odağı Oldu!

Sahne kıyafetleri konusundaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, bu kez Malatya konserinden paylaştığı bir gönderiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, transparan sahne kostümlerine adeta taş atan bir notla paylaşım yaptı: “Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz, affedin. Erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum.” sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu çıkışıyla bir kez daha meslektaşlarını hedef aldı.

