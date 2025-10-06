onedio
Transparan Tercih Eden Meslektaşlarını Hedef Alan Sinan Akçıl, Sözleriyle Tartışmaların Odağı Oldu!

Gülistan Başköy
06.10.2025 - 08:44

Sahne kıyafetleri konusundaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, bu kez Malatya konserinden paylaştığı bir gönderiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, transparan sahne kostümlerine adeta taş atan bir notla paylaşım yaptı: “Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz, affedin. Erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum.” sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu çıkışıyla bir kez daha meslektaşlarını hedef aldı.

İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemde sahne kıyafetleri üzerinden yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Akçıl, geçtiğimiz haftalarda bir konserinden kesit paylaşarak altına “Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.”  notunu düşmüş, bu yorumuyla sosyal medyada tepki çekmişti.

Gelen yorumlardan burada bahsetmiştik:

Ancak Akçıl bu çıkışıyla hızını alamamış olacak ki, Malatya konserinden paylaştığı yeni bir videoyla yine meslektaşlarına göndermede bulundu.

Bu göndermesi de sosyal medyada tepki çekti:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
