Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, SGK'li Hayata Merhaba Dedi!

Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, SGK'li Hayata Merhaba Dedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.10.2025 - 14:09

Son olarak Şakirpaşa Ailesi dizisinde izlediğimiz oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, geçtiğimiz aylarda hakkında hazırlanan iddianame ve “boykot” soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir paylaşımla adından söz ettirdi. Üzümoğlu, SGK’li hayata merhaba dedi.

Bir süredir sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun adını mutlaka duymuşsunuzdur.

Bir süredir sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun adını mutlaka duymuşsunuzdur.

Son olarak Şakirpaşa Ailesi dizisinde izleyicinin karşısına çıkan genç oyuncu, başarılı performansıyla beğeni toplarken, bir yandan da hakkındaki açılan soruşturmayla gündemden düşmemişti.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada yapılan boykot çağrıları kapsamında yürütülen soruşturmanın şüphelileri arasında yer almıştı. 2 Nisan'da sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik başlatılan soruşturma, geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, bu paylaşımların “toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtıcı” nitelikte olduğu ve kamu güvenliği açısından “açık tehlike oluşturduğu” belirtilmişti. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu 21 kişi için 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Soruşturmanın detaylarından burada bahsetmiştik.

Ancak genç oyuncu bu kez sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.

SGK'lı hayata merhaba diyen Üzümoğlu, SGK'li olduğunu öğrendiği SMS'yi paylaştı.

SGK'lı hayata merhaba diyen Üzümoğlu, SGK’li olduğunu öğrendiği SMS'yi paylaştı.

