Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, SGK'li Hayata Merhaba Dedi!

Son olarak Şakirpaşa Ailesi dizisinde izleyicinin karşısına çıkan genç oyuncu, başarılı performansıyla beğeni toplarken, bir yandan da hakkındaki açılan soruşturmayla gündemden düşmemişti.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada yapılan boykot çağrıları kapsamında yürütülen soruşturmanın şüphelileri arasında yer almıştı. 2 Nisan'da sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik başlatılan soruşturma, geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, bu paylaşımların “toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtıcı” nitelikte olduğu ve kamu güvenliği açısından “açık tehlike oluşturduğu” belirtilmişti. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu 21 kişi için 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.