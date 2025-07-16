Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da Arasında Olduğu 21 Kişi İçin 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da arasında bulunduğu 21 şüphelinin sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ayrı ayrı 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesinde ise ‘Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?' ve ‘Set durduralım' gibi mesajlar paylaştığının görüldüğü aktarıldı.
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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dahil 21 şüphelinin 2 Nisan'da sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
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"Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?''
7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebi!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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