Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da Arasında Olduğu 21 Kişi İçin 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

Şüpheli Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, Üzümoğlu'nun çok sayıda katılımcının bulunduğu ‘Oyuncular sendikası' isimli mesajlaşma grubunda 'Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?', ‘Set durduralım', ‘Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için' şeklinde mesajlar paylaştığının görüldüğü aktarıldı. Ayrıca mesajların TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaşıldığı, bu doğrultuda şüpheli Üzümoğlu'nun ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte eylemler sergilediği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 2 Nisan'da yapmış oldukları tüm tüketimin durdurulmasına, ülke genelinde boykot yapılmasına, tüm işletmelerin kapatılmasına, tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına yönelik paylaşımlarla olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme kastıyla hareket ettikleri, şüphelilerin siyasi ve sosyal sebeplere dayanarak ülke ekonomisinin sekteye uğramasını amaçladıkları, nefret amacıyla hareket ettikleri kaydedildi.