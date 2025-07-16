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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da Arasında Olduğu 21 Kişi İçin 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da Arasında Olduğu 21 Kişi İçin 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2025 - 10:08

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da arasında bulunduğu 21 şüphelinin sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ayrı ayrı 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesinde ise ‘Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?' ve ‘Set durduralım' gibi mesajlar paylaştığının görüldüğü aktarıldı.

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dahil 21 şüphelinin 2 Nisan'da sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dahil 21 şüphelinin 2 Nisan'da sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 21 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak sosyal medyada boykot çağrılarının yapıldığının ve ülke genelinde tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına yönelik paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı. Şüpheliler tarafından yapılan boykot temalı paylaşımların toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değerlerin hilafına, halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edilmesine sebebiyet verdiğinin aktarıldığı iddianamede, sarf edilen sözlerin toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak, ayrıştırıcı ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, kamu güvenliğini bozma açısından açık, yakın bir tehlike oluşturduğu kaydedildi.

"Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?''

"Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?''

Şüpheli Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, Üzümoğlu'nun çok sayıda katılımcının bulunduğu ‘Oyuncular sendikası' isimli mesajlaşma grubunda 'Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?', ‘Set durduralım', ‘Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için' şeklinde mesajlar paylaştığının görüldüğü aktarıldı. Ayrıca mesajların TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaşıldığı, bu doğrultuda şüpheli Üzümoğlu'nun ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte eylemler sergilediği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 2 Nisan'da yapmış oldukları tüm tüketimin durdurulmasına, ülke genelinde boykot yapılmasına, tüm işletmelerin kapatılmasına, tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına yönelik paylaşımlarla olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme kastıyla hareket ettikleri, şüphelilerin siyasi ve sosyal sebeplere dayanarak ülke ekonomisinin sekteye uğramasını amaçladıkları, nefret amacıyla hareket ettikleri kaydedildi.

7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebi!

7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebi!

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan'ın ‘kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' ve ‘basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Limo Limpard

1923 kanlı darbesi diyen tuvalet fırçası bıyıklı adam nolcak

Narki

Yakında bakan falan olur

man

ne güzel kılıf bulmuşlar halkı kin nefret cumhur baskanına hakaret ûlke ekonomisi gibi kılıflar güzel oturmuş bu hareketler aklıma minareyi çalan kılıfını h... Devamını Gör

Shania Twain

This is sensational news, man, they are terrible &lt;a href="https://2player.co"&gt;2 player games&lt;/a&gt;