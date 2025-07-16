Göz Ameliyatı Olan “Kadıköy Boğası” Mustafa Başaran’ın Gözlerinin Son Durumu
'Kadıköy Boğası' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, göz ameliyatı sonrasında gözlerinin son hali ortaya çıktı.
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"Kadıköy Boğası" olarak tanınan Mustafa Başaran’ın geçirdiği göz ameliyatı son durumu belli oldu.
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Yapılan ameliyat sonrasına Kadıköy Boğası’nın son durumu da ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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