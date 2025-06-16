Testo Taylan'a Kadıköy Boğası Videosunda Kesmediği Bölüm Nedeniyle Tepki Yağdı
Testo Taylan son zamanlarda internetin kıyısında köşesinde kalmış figürlere yaptığı ev ziyaretleriyle yüksek izlenmelere ulaştı. Fenerbahçe aşkıyla bilinen Kadıköy Boğası ile çektiği ilk video büyük ilgi görünce ikinci video da geldi. Testo Taylan engelli olan Kadıköy Boğası'nın teknede altına kaçırdığı bölümleri kesmedi. Bu nedenle ünlü YouTuber sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.
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Testo Taylan, Kadıköy Boğası ile bir video çekmiş, video milyonlarca izlenmişti.
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Altına kaçıran Kadıköy Boğası hızla tuvalete koştu.
Tepkiler oldukça sertti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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