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Testo Taylan'a Kadıköy Boğası Videosunda Kesmediği Bölüm Nedeniyle Tepki Yağdı

Testo Taylan'a Kadıköy Boğası Videosunda Kesmediği Bölüm Nedeniyle Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.06.2025 - 11:36

Testo Taylan son zamanlarda internetin kıyısında köşesinde kalmış figürlere yaptığı ev ziyaretleriyle yüksek izlenmelere ulaştı. Fenerbahçe aşkıyla bilinen Kadıköy Boğası ile çektiği ilk video büyük ilgi görünce ikinci video da geldi. Testo Taylan engelli olan Kadıköy Boğası'nın teknede altına kaçırdığı bölümleri kesmedi. Bu nedenle ünlü YouTuber sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

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Testo Taylan, Kadıköy Boğası ile bir video çekmiş, video milyonlarca izlenmişti.

Testo Taylan, Kadıköy Boğası ile bir video çekmiş, video milyonlarca izlenmişti.

Kadıköy Boğası nickli Mustafa'nın engelli olması ve kendi dünyasında yaşadıkları günlerce konuşuldu. İkinci videoda ise Kadıköy Boğası'na boğazda tekne turu ve yeni bilgisayar sürprizleri oldu. Ancak bir olay tüm bu iyilikleri unutturdu.

Altına kaçıran Kadıköy Boğası hızla tuvalete koştu.

Tepkiler oldukça sertti.

Tepkiler oldukça sertti.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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