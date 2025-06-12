Trajikomik Görücü Usulü Evlilik Görüşmeleri Sosyal Medyanın Gündeminde

Zamanla beraber görücü usulü evlilik müessesesi de değişti. Flört yöntemini tercih etmeyen pek çok kişi bir aracı veya referans yoluyla buluşup evlilik üzerine görüşmeler yapıyor. Tabii her insan ilişkisinde olduğu gibi bu tip 'ilk buluşmalarda' da ortaya ilginç diyaloglar çıkıyor veya bazı nahoş olaylar yaşanıyor.