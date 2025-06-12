Trajikomik Görücü Usulü Evlilik Görüşmeleri Sosyal Medyanın Gündeminde
Zamanla beraber görücü usulü evlilik müessesesi de değişti. Flört yöntemini tercih etmeyen pek çok kişi bir aracı veya referans yoluyla buluşup evlilik üzerine görüşmeler yapıyor. Tabii her insan ilişkisinde olduğu gibi bu tip 'ilk buluşmalarda' da ortaya ilginç diyaloglar çıkıyor veya bazı nahoş olaylar yaşanıyor.
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Yaklaşık 9 milyon görüntülenme alan paylaşım şöyleydi.
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Tabii özellikle kadınlardan binlerce alıntı geldi.
En ilginçleri şu şekildeydi;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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