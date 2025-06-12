Labubu Çılgınlığı: Canavar Labubu Bebeği 6 Milyon TL'ye Satıldı

Sosyal medyada labubu çılgınlığı başladı. Özellikle TikTok’un etkisiyle labubu oyuncağı dünyada trend haline geldi.

Labubu nedir?

Bir bez bebeği andıran labubunun diğer oyuncaklarda ne farkı olduğunu ve neden popüler olduğunu düşünebilirsiniz. Nitekim haksız da sayılmazsınız. Minik canavarı andıran bu oyuncak sivri kulaklı, keskin dişiyle meşhur. Hafif ürkütücü görünümü olan bu oyuncak Hong Konglu sanatçı Kesin Lung tarafından yaratıldı.

Labubu neden bu kadar popüler oldu?

‘The Monsters’ (Canavarlar), isimli serinin parçası olan labubular Pop Mart isimli marka tarafından sürpriz kutuda üretildi. Labubuyu cazip kılan da sürpriz kutu içinde olması oldu. İnsanlar bu kutuda ne olduğunu, hangi figürün çıkacağını bilmeden satın alıyor. İçinden sürpriz çıkan labubular da insanları tekrar satın almaya itiyor. Labubu oyuncaklar genelde çanta süsü olarak kullanılıyor.

Labubu bebeği K-Pop grubu Blackpink’in yıldızı Lisa’nın sosyal medya paylaşımlarıyla popülerleşti.

Rihanna ve Dua Lisa gibi dünya yıldızlarının labubularla poz vermesi ardından efsane futbolcu David Beckham’ın da çantasına labubu bebeği takmasıyla tüketim çılgınlığı baş gösterdi.