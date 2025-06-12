Labubu Çılgınlığı: Canavar Labubu Bebeği 6 Milyon TL'ye Satıldı
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Son günlerde popüler bir oyunca var: Labubu.
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Canavar Labubu bebeği 6 milyon TL'ye satıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Aklı olmayan herkes sosyal medyanın köpeği olmuş
Bu ne ki bizdeki bebekleri gördün mü la bu ne Bu ne la ne bu la la bu ne ........🤣🤣
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