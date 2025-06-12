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Labubu Çılgınlığı: Canavar Labubu Bebeği 6 Milyon TL'ye Satıldı

Labubu Çılgınlığı: Canavar Labubu Bebeği 6 Milyon TL'ye Satıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.06.2025 - 12:26

Son günlerde sosyal medyanın etkisiyle Labubu isimli oyuncak popülerleşmeye başladı. Dünyada trend haline gelen bu oyuncak için Çin’in başkenti Pekin’de açık artırma düzenlendi. Açık artırmada Labubu oyuncağı 150 bin dolara (yaklaşık 6 milyon TL) satıldı. 

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Son günlerde popüler bir oyunca var: Labubu.

Son günlerde popüler bir oyunca var: Labubu.

Sosyal medyada labubu çılgınlığı başladı. Özellikle TikTok’un etkisiyle labubu oyuncağı dünyada trend haline geldi.

Labubu nedir? 

Bir bez bebeği andıran labubunun diğer oyuncaklarda ne farkı olduğunu ve neden popüler olduğunu düşünebilirsiniz. Nitekim haksız da sayılmazsınız. Minik canavarı andıran bu oyuncak sivri kulaklı, keskin dişiyle meşhur. Hafif ürkütücü görünümü olan bu oyuncak Hong Konglu sanatçı Kesin Lung tarafından yaratıldı. 

Labubu neden bu kadar popüler oldu?

‘The Monsters’ (Canavarlar), isimli serinin parçası olan labubular Pop Mart isimli marka tarafından sürpriz kutuda üretildi. Labubuyu cazip kılan da sürpriz kutu içinde olması oldu. İnsanlar bu kutuda ne olduğunu, hangi figürün çıkacağını bilmeden satın alıyor. İçinden sürpriz çıkan labubular da insanları tekrar satın almaya itiyor. Labubu oyuncaklar genelde çanta süsü olarak kullanılıyor. 

Labubu bebeği K-Pop grubu Blackpink’in yıldızı Lisa’nın sosyal medya paylaşımlarıyla popülerleşti. 

Rihanna ve Dua Lisa gibi dünya yıldızlarının labubularla poz vermesi ardından efsane futbolcu David Beckham’ın da çantasına labubu bebeği takmasıyla tüketim çılgınlığı baş gösterdi.

Canavar Labubu bebeği 6 milyon TL'ye satıldı.

Canavar Labubu bebeği 6 milyon TL'ye satıldı.

Çin’in başkenti Pekin’de müzayede düzenlendi. İnsan boyutunda Labubu bebeği açık artırmada 150 bin dolara (yaklaşık 6 milyon TL) satıldı. Yongle Uluslararası Müzayedesi’nde gerçekleşen açık artırmada satılan labubuyla ilgili müzayedeci, bunun şu anda türünün dünyadaki en pahalı oyuncağı olduğunu söyledi.

Açık artırmaya yaklaşık 200 kişi katıldı. 48 labuba bebeğinin satışa sunulduğu müzayedede toplamda 3.37 milyon Yuan elde edildi. Labubu bebeklerinin tanesi yaklaşık 7 dolara satıldı. 

Labubu bebeklerinin üreticisi Pop Mart, isimli şirket 2024 yılında 13 milyon Yuan olan gelirini iki katına çıkardı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Rusen Gulten

Aklı olmayan herkes sosyal medyanın köpeği olmuş

Ahmet Erlen

Bu ne ki bizdeki bebekleri gördün mü la bu ne Bu ne la ne bu la la bu ne ........🤣🤣

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