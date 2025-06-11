Dünyada Kaç Ülke Var? Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre dünyada 195 bağımsız ülke bulunuyor. Ancak ülke sayısı siyasi durumlara ve uluslararası tanınma durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nede dünyadaki 205 ülkede 195'inin bağımsız olduğu BM tarafından kabul ediliyor. BM'ye üye olan 193 ülke ile BM'nin gözlemci statüsündeki Vatikan ve Filistin bu listenin içinde yer alıyor.

Ülkelerin bağımsızlık ve uluslararası alanda tanınmış olmaları ülke sayısını belirleyen faktörlerdir. Ancak bazı kritik noktalar da bulunuyor. Örneğin birçok ülke Tayvan'ı bağımsız devlet olarak görüyor nacak BM ve pek çok ülke tarafından Tayvan, Çin'in bir parçası olarak kabul ediliyor. Bazı ülkeler Kosova'yı bağımsız olarak tanırken BM üyeleri Sırbistan'a bağlı bölge olarak görüyor. Bu gibi örnekler