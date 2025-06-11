Dünyada Kaç Ülke Var? Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri
Bir devletin hakimiyet alanı olarak belirlenen bölgeye ülke adı verilir. Ülkeler, bayrağı ve başkenti olan bağımsız toprakların tümü olarak adlandırılır. Dünyada kaç ülke olduğu her zaman merak edilen konulardan biridir. Dünya üzerindeki ülke sayısı uluslararası ilişkiler ve siyasi tanınma kriterlerine bağlı olarak değişebilen bir konudur. Peki dünyada kaç ülke var? Ülkelerin isimleri ve başkentleri.
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İlk olarak kıtalardan başlayalım...
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Dünyada kaç ülke var?
Ülkelerin isimleri ve başkentleri.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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