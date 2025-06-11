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Dünyada Kaç Ülke Var? Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri

Dünyada Kaç Ülke Var? Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 17:05

Bir devletin hakimiyet alanı olarak belirlenen bölgeye ülke adı verilir. Ülkeler, bayrağı ve başkenti olan bağımsız toprakların tümü olarak adlandırılır. Dünyada kaç ülke olduğu her zaman merak edilen konulardan biridir. Dünya üzerindeki ülke sayısı uluslararası ilişkiler ve siyasi tanınma kriterlerine bağlı olarak değişebilen bir konudur. Peki dünyada kaç ülke var? Ülkelerin isimleri ve başkentleri.

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İlk olarak kıtalardan başlayalım...

İlk olarak kıtalardan başlayalım...

Dünya üzerinde, kıtalar olarak adlandırılan büyük kara parçalarında birçok ülke yer alıyor. Dünyada toplamda yedi kıta bulunur: Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Avustralya

Yüzölçümü bakımından en geniş kıta Asya kıtasıdır ve aynı zamanda en kalabalık nüfusa sahiptir. Antarktika ise herhangi bir ülke topraklarına sahip olmayan tek kıtadır.

Dünyada kaç ülke var?

Dünyada kaç ülke var?

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre dünyada 195 bağımsız ülke bulunuyor. Ancak ülke sayısı siyasi durumlara ve uluslararası tanınma durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nede dünyadaki 205 ülkede 195'inin bağımsız olduğu BM tarafından kabul ediliyor. BM'ye üye olan 193 ülke ile BM'nin gözlemci statüsündeki Vatikan ve Filistin bu listenin içinde yer alıyor.

Ülkelerin bağımsızlık ve uluslararası alanda tanınmış olmaları ülke sayısını belirleyen faktörlerdir. Ancak bazı kritik noktalar da bulunuyor. Örneğin birçok ülke Tayvan'ı bağımsız devlet olarak görüyor nacak BM ve pek çok ülke tarafından Tayvan, Çin'in bir parçası olarak kabul ediliyor. Bazı ülkeler Kosova'yı bağımsız olarak tanırken BM üyeleri Sırbistan'a bağlı bölge olarak görüyor. Bu gibi örnekler

Ülkelerin isimleri ve başkentleri.

Ülkelerin isimleri ve başkentleri.

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  • Tonga

  • Trinidad ve Tobago

  • Tunus

  • Türkiye

  • Türkmenistan

  • Tuvalu

  • Uganda

  • Ukrayna

  • Uruguay

  • Venezuela

  • Vietnam

  • Yemen

  • Zambiya

  • Zimbabve

  • Vatikan (Kutsal Makam)

  • Filistin

  • Tayvan

  • Batı Sahra

  • Somaliland

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  • Güney Sudan

  • Doğu Timor (Timor-Leste)

  • Maldivler

  • Mikronezya

  • Komorlar

  • Marshall Adaları

  • Nauru

  • Palau

  • Saint Vincent ve Grenadinler

  • Saint Lucia

  • Saint Kitts ve Nevis

  • Antigua ve Barbuda

  • Bahamalar

  • Barbados

  • Belize

  • Dominika

  • Grenada

  • Saint Pierre ve Miquelon

  • Trinidad ve Tobago

  • Vanuatu

  • Fiji

  • Samoa

  • Tonga

  • Tuvalu

  • Kiribati

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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