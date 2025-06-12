Özel Sektör Çalışanlarına Teklif Edilen Ücretlerin Düşüklüğü İsyan Ettirdi

Memur maaşları, kamu işçilerinin ücretleri sık sık konuşulurken ülkede çok fazla konuşulmayan bir sorun daha var. Açlık sınırının altında kalan asgari ücret ve mesleğiniz ne olursa olsun asgari ücret ve biraz üstünde kazananların ülkenin büyük bir çoğunluğunu oluşturması. Türkiye'nin açık ara Avrupa'nın en fazla asgari ücretli nüfusuna sahip olmasının yanında kimi sektörlerde asgari ücretli oranı %70'lere varmış durumda. Tabii asgari ücret için eskisi gibi düşük eğitim seviyesi veya düşük tecrübeye bakılmıyor. Mesleğiniz, yeteneğiniz veya eğitiminiz ne olursa olsun tüm özel sektör çalışanları birer asgari ücretli adayı...