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Özel Sektör Çalışanlarına Teklif Edilen Ücretlerin Düşüklüğü İsyan Ettirdi

Özel Sektör Çalışanlarına Teklif Edilen Ücretlerin Düşüklüğü İsyan Ettirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2025 - 14:00

Memur maaşları, kamu işçilerinin ücretleri sık sık konuşulurken ülkede çok fazla konuşulmayan bir sorun daha var. Açlık sınırının altında kalan asgari ücret ve mesleğiniz ne olursa olsun asgari ücret ve biraz üstünde kazananların ülkenin büyük bir çoğunluğunu oluşturması. Türkiye'nin açık ara Avrupa'nın en fazla asgari ücretli nüfusuna sahip olmasının yanında kimi sektörlerde asgari ücretli oranı %70'lere varmış durumda. Tabii asgari ücret için eskisi gibi düşük eğitim seviyesi veya düşük tecrübeye bakılmıyor. Mesleğiniz, yeteneğiniz veya eğitiminiz ne olursa olsun tüm özel sektör çalışanları birer asgari ücretli adayı...

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Veysi Çeri de bu durumdan yakındı. Hemşirelere teklif edilen ücretlerden dert yandı.

Veysi Çeri de bu durumdan yakındı. Hemşirelere teklif edilen ücretlerden dert yandı.
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Tabii bunun sistematik olarak yapıldığı da öne sürüldü.

Tabii bunun sistematik olarak yapıldığı da öne sürüldü.
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Tabii sorun sadece sağlıkta değil. Ücretleri 7 hanelere yaklaşan özel okul çalışanları da aynı durumda.

Tabii sorun sadece sağlıkta değil. Ücretleri 7 hanelere yaklaşan özel okul çalışanları da aynı durumda.
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Bir diğer sektör de bankacılık...

Bir diğer sektör de bankacılık...
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Tüm meslek gruplarında aynı durum mevcut.

Tüm meslek gruplarında aynı durum mevcut.
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Başarılı olmanız da iyi bir ücret kazanmanız için yeterli değil.

Başarılı olmanız da iyi bir ücret kazanmanız için yeterli değil.
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Yüksek işsizlik rakamları da insanların düşük ücretlere çalışmasına razı olmasını getiriyor.

Yüksek işsizlik rakamları da insanların düşük ücretlere çalışmasına razı olmasını getiriyor.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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