"Çıplak Bedeninizi Görmek Zorunda Değilim" Diyen Sinan Akçıl, Sözleriyle Tartışmaların Odağı Oldu!

"Çıplak Bedeninizi Görmek Zorunda Değilim" Diyen Sinan Akçıl, Sözleriyle Tartışmaların Odağı Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 12:43

Ece Erken'le olan kısa süren ama büyük ses getiren ilişkisiyle konuşulan Sinan Akçıl, bir kez daha gündeme geldi. Bu kez gündemi bizzat kendi yaratan Akçıl, konserde tartışma yaratacak sözler sarfedip ardından bu sözleri X hesabı üzerinden paylaştı. 'Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim, çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor, ayrıca 'erkek erkek gibi, kadın kadın gibi' giyinmeli net düşüncem budur kendi adıma.' diyen Akçıl, tartışmaların odağına oturdu.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, son olarak Ece Erken'le ilişkisiyle gündemdeydi.

Ece Erken'in daha önce 'eniştem' dediği Sinan Akçıl'la aşkını açıklaması magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Ancak yılın en çok konuşulan aşklarından biri kısa sürmüş, ayrılık açıklaması ve Ece Erken'in imalı paylaşımları da art arda gelmişti.

Konserlerine devam eden ve konserlerden paylaşım yapan Sinan Akçıl, bu kez de söylediği sözlerle gündem oldu.

Konserinde söylediği sözleri X hesabından paylaşan Sinan Akçıl tepki çekti.

Akçıl paylaştığı videoya, 'Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim, çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor, ayrıca 'erkek erkek gibi, kadın kadın gibi' giyinmeli net düşüncem budur kendi adıma. NOKTA.' ifadelerini ekledi.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
