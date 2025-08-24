"Çıplak Bedeninizi Görmek Zorunda Değilim" Diyen Sinan Akçıl, Sözleriyle Tartışmaların Odağı Oldu!
Ece Erken'le olan kısa süren ama büyük ses getiren ilişkisiyle konuşulan Sinan Akçıl, bir kez daha gündeme geldi. Bu kez gündemi bizzat kendi yaratan Akçıl, konserde tartışma yaratacak sözler sarfedip ardından bu sözleri X hesabı üzerinden paylaştı. 'Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim, çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor, ayrıca 'erkek erkek gibi, kadın kadın gibi' giyinmeli net düşüncem budur kendi adıma.' diyen Akçıl, tartışmaların odağına oturdu.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, son olarak Ece Erken'le ilişkisiyle gündemdeydi.
Konserlerine devam eden ve konserlerden paylaşım yapan Sinan Akçıl, bu kez de söylediği sözlerle gündem oldu.
Konserinde söylediği sözleri X hesabından paylaşan Sinan Akçıl tepki çekti.
