Ankara'da Düşen Özel Jet: Her Şey 16 Dakikada Oldu!

Ankara’da Düşen Özel Jet: Her Şey 16 Dakikada Oldu!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 09:07

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek için havalandıktan 16 dakika sonra iniş için acil durum sinyali gönderdi. Uçakla saat 20.52’de tüm irtibat kesildi. Yapılan araştırmalarda uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında düştüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin ulaştığı uçak enkazından kimsenin sağ kurtulamadığı belirlendi. Özel jetin iniş için acil durum sinyali göndermesinin sebebi olarak elektrik aksamında yaşanan hata olduğu iddia edildi. Öte yandan Libya’da ölen askerler için 3 gün yas ilan edildi.

Dün akşam saatlerinde Ankara'da düşen özel jetle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Ankara’da düşen özel jetle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye’nin resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan Falcon 50 tipi özel jet, Libya’ya dönmek için akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktı. 

Uçağın kalkışından sadece 16 dakika sonra kuleye acil durum sinyali gönderildi ve iniş için izin istendi. Saatler 20.52’yi gösterdiğinde ise uçak ile tüm radar bağlantısı kesildi.

Uçağın elektrik aksamında arıza olmuş

Uçağın elektrik aksamında arıza olmuş

Kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta teknik bir sorun meydana geldi. Pilotun, kule ile irtibata geçerek uçakta elektrik arızası yaşandığını bildirdiği öğrenildi.

Arıza bildiriminin ardından rotasını geri çeviren uçağın, acil iniş talebinde bulunduğu ancak daha sonra radar bağlantısının koptuğu belirtildi.

Libya'da yaşanan kaza sonrası 3 günlük yas ilan edildi

Libya’da yaşanan kaza sonrası 3 günlük yas ilan edildi

Kazaya ilişkin konuşan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, “El-Haddad’ın, danışmanının, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın ve İmalat/Üretim Kurumu Müdürü’nün vefat ettiği haberini aldık.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülkede yaşanan kaza nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın da bulunduğu uçağın Haymana’da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç’un açıklaması şu şekilde:

“Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
