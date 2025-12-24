Ankara’da Düşen Özel Jet: Her Şey 16 Dakikada Oldu!

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek için havalandıktan 16 dakika sonra iniş için acil durum sinyali gönderdi. Uçakla saat 20.52’de tüm irtibat kesildi. Yapılan araştırmalarda uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında düştüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin ulaştığı uçak enkazından kimsenin sağ kurtulamadığı belirlendi. Özel jetin iniş için acil durum sinyali göndermesinin sebebi olarak elektrik aksamında yaşanan hata olduğu iddia edildi. Öte yandan Libya’da ölen askerler için 3 gün yas ilan edildi.