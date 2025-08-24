onedio
Aleyna Tilki, Gündemdeki Taciz İddialarına Tepkisiz Kalmadı: "Başına İstismar Gibi Bir Olay Geldiğinde..."

Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 10:28

Sanat camiasında yayılan taciz ve istismar iddialarının ardından pek çok ünlü isim, iddia sahiplerinin yanında bulunduğunu açıkladı. Yeni albümü geçtiğimiz gün yayınlanan Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddia sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdi. Boğazı düğümlenerek konuşan ünlü şarkıcı, tüm bunları açıklamanın ne kadar zor olduğunu dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, son günlerdeki taciz ve istismar iddialarının ardından iddia sahibi kadınların yanında olduğuna dair bir açıklama yaptı.

Yeni albümü Kırlar ile dinleyenleriyle buluşan Aleyna Tilki, sanat camiasındaki iddialara tepkisiz kalmadı.

Aleyna Tilki daha önce bir dönem sahnelere çıkmasının engellendiğini iddia etmiş, 'Herkese karşı savaş verdim. Beni sevenler hep destekledi. Ama çoğunlukla savaş verdim. Zor dönemleri geçtim. Gerçekten o bitişi, hiçbir şey bitmemişken bir şarkımda da yazdım. Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkıp gitmesini çok istedim. Başardım ve çok mutluyum' demişti.

Ünlü şarkıcı, adeta boğazı düğümlenerek konuştuğu bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Şarkıcı, 'Son zamanlardaki taciz ve istismar konusu hakkında ben de konuşmak istedim çünkü benim için çok hassas bir konu. O kadar büyük bir cesaret ki bu cesareti anlatmak istiyorum. Başına istismar gibi bir olay geldiği zaman insan suçludan daha suçlu hisseder. İnsan kendini kirlenmiş hisseder. Bu duyguyu bu gerçeği algılayabilmek için o kadar fazla psikolojik bariyerden geçmesi gerekir ki...

Sesini duyurmaya cesareti olanların ve daha hiç içini açamamışların yanındayım. Benim de çevremde benzer durumlar yaşatan kişiler varsa ve farkında olmadan bir bağlantım oluyorsa, lütfen beni de uyarın. Sizi görüyorum, duyuyorum, anlıyorum, biliyorum, hissediyorum…

Hiçbir şey senin suçun değildi ve her şey geçecek. Kendini güzel büyüttüğün sürece her şeyin üstesinden gelebileceksin. Ben bu davada Aleyna olarak sizin yanınızda olacağım. Sesini çıkaramayıp kendi duyguların içinde kaybolmuş herkesi kocaman kucaklıyorum ve geçecek demek istiyorum.' dedi.

