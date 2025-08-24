Aleyna Tilki, Gündemdeki Taciz İddialarına Tepkisiz Kalmadı: "Başına İstismar Gibi Bir Olay Geldiğinde..."
Sanat camiasında yayılan taciz ve istismar iddialarının ardından pek çok ünlü isim, iddia sahiplerinin yanında bulunduğunu açıkladı. Yeni albümü geçtiğimiz gün yayınlanan Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddia sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdi. Boğazı düğümlenerek konuşan ünlü şarkıcı, tüm bunları açıklamanın ne kadar zor olduğunu dile getirdi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, son günlerdeki taciz ve istismar iddialarının ardından iddia sahibi kadınların yanında olduğuna dair bir açıklama yaptı.
Yeni albümü Kırlar ile dinleyenleriyle buluşan Aleyna Tilki, sanat camiasındaki iddialara tepkisiz kalmadı.
