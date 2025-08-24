Aleyna Tilki, Gündemdeki Taciz İddialarına Tepkisiz Kalmadı: "Başına İstismar Gibi Bir Olay Geldiğinde..."

Aleyna Tilki daha önce bir dönem sahnelere çıkmasının engellendiğini iddia etmiş, 'Herkese karşı savaş verdim. Beni sevenler hep destekledi. Ama çoğunlukla savaş verdim. Zor dönemleri geçtim. Gerçekten o bitişi, hiçbir şey bitmemişken bir şarkımda da yazdım. Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkıp gitmesini çok istedim. Başardım ve çok mutluyum' demişti.

Ünlü şarkıcı, adeta boğazı düğümlenerek konuştuğu bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Şarkıcı, 'Son zamanlardaki taciz ve istismar konusu hakkında ben de konuşmak istedim çünkü benim için çok hassas bir konu. O kadar büyük bir cesaret ki bu cesareti anlatmak istiyorum. Başına istismar gibi bir olay geldiği zaman insan suçludan daha suçlu hisseder. İnsan kendini kirlenmiş hisseder. Bu duyguyu bu gerçeği algılayabilmek için o kadar fazla psikolojik bariyerden geçmesi gerekir ki...

Sesini duyurmaya cesareti olanların ve daha hiç içini açamamışların yanındayım. Benim de çevremde benzer durumlar yaşatan kişiler varsa ve farkında olmadan bir bağlantım oluyorsa, lütfen beni de uyarın. Sizi görüyorum, duyuyorum, anlıyorum, biliyorum, hissediyorum…

Hiçbir şey senin suçun değildi ve her şey geçecek. Kendini güzel büyüttüğün sürece her şeyin üstesinden gelebileceksin. Ben bu davada Aleyna olarak sizin yanınızda olacağım. Sesini çıkaramayıp kendi duyguların içinde kaybolmuş herkesi kocaman kucaklıyorum ve geçecek demek istiyorum.' dedi.