İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 09:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında uyuşturucu madde imalatı, kullanımı ve fuhuşa teşvik suçları nedeniyle 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Detaylar geliyor…

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
