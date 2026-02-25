İlk Kar Tatili Haberi Geldi: Erzurum’da Bazı İlçelerde Okullar Tatil Edildi

Başta İstanbul olmak üzere 50’den fazla kentte kar yağışı etkili olacak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları da birçok bölgede mevsim normallerinin altına inecek.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, beklenen kar yağışı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, yollardaki don ve buzlanma riski nedeniyle 26.02.2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.' dedi.