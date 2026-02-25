onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İlk Kar Tatili Haberi Geldi: Erzurum’da Bazı İlçelerde Okullar Tatil Edildi

İlk Kar Tatili Haberi Geldi: Erzurum’da Bazı İlçelerde Okullar Tatil Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.02.2026 - 21:59

Türkiye bu akşamdan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre 25 Şubat Perşembe günü Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. Erzurum Valiliği de beklenen kar yağışı sonrasında Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de bitti denilen kar yağışı, bu akşamdan itibaren yeniden etkisini hissettirecek.

Türkiye’de bitti denilen kar yağışı, bu akşamdan itibaren yeniden etkisini hissettirecek.

Başta İstanbul olmak üzere 50’den fazla kentte kar yağışı etkili olacak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları da birçok bölgede mevsim normallerinin altına inecek.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, beklenen kar yağışı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, yollardaki don ve buzlanma riski nedeniyle 26.02.2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın