İlk Kar Tatili Haberi Geldi: Erzurum’da Bazı İlçelerde Okullar Tatil Edildi
Türkiye bu akşamdan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre 25 Şubat Perşembe günü Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. Erzurum Valiliği de beklenen kar yağışı sonrasında Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Türkiye’de bitti denilen kar yağışı, bu akşamdan itibaren yeniden etkisini hissettirecek.
