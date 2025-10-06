onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Elçin Sangu ile Uykucu Filminde Başrolü Paylaşan Çağatay Ulusoy'dan Kır Saçlı Yeni İmaj!

Elçin Sangu ile Uykucu Filminde Başrolü Paylaşan Çağatay Ulusoy'dan Kır Saçlı Yeni İmaj!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.10.2025 - 09:37

Eşref Rüya dizisindeki performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni filmi Uykucu'dan paylaşılan kareyle yine gündeme oturmayı başardı. Elçin Sangu ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun kır saçlı yeni imajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde Eşref Rüya dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Çağatay Ulusoy, her rolünde bambaşka bir karakterle karşımıza çıkıyor.

Son dönemde Eşref Rüya dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Çağatay Ulusoy, her rolünde bambaşka bir karakterle karşımıza çıkıyor.

Oyunculuk kariyerine Adını Feriha Koydum dizisiyle adım atan Çağatay Ulusoy'u Medcezir’de sakalsız, Kübra filminde saçı sakalı salmış haliyle Gaddar dizisinde üç numara saçla izlemiştik. Eşref Rüya dizisinde ise bıyıklı imajıyla karşımızda. Her projede oynadığı karakterlerin sonuna kadar hakkını veren Ulusoy'u sık sık bambaşka imajlarla görmeye alıştık.

Başarılı oyuncu bu kez Elçin Sangu ile birlikte rol aldığı Uykucu filmiyle gündemde.

Başarılı oyuncu bu kez Elçin Sangu ile birlikte rol aldığı Uykucu filmiyle gündemde.

Henüz vizyona girmeden merak uyandıran yapımdan paylaşılan ilk kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çağatay Ulusoy bu kez kır saçlı yeni imajıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada bu imajıyla da beğeni yağmuruna tutuldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın