Elçin Sangu ile Uykucu Filminde Başrolü Paylaşan Çağatay Ulusoy'dan Kır Saçlı Yeni İmaj!
Eşref Rüya dizisindeki performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni filmi Uykucu'dan paylaşılan kareyle yine gündeme oturmayı başardı. Elçin Sangu ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun kır saçlı yeni imajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gelin birlikte bakalım.
Son dönemde Eşref Rüya dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Çağatay Ulusoy, her rolünde bambaşka bir karakterle karşımıza çıkıyor.
Başarılı oyuncu bu kez Elçin Sangu ile birlikte rol aldığı Uykucu filmiyle gündemde.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
