Arabeskin Güçlü Sesi Güllü, Hayranı İçin Sahne Arkasında Şarkı Söylemiş! O Görüntüler Yürek Burktu

Arabeskin güçlü sesi Güllü’nün Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğmuştu. Henüz “kaza mı, cinayet mi, intihar mı” sorularına yanıt aranan olayda soruşturma sürerken, sanatçının ölümünden sonra ortaya çıkan bir konser videosu herkesi duygulandırdı. Güllü’nün bir hayranı için sahne arkasında söylediği o şarkı, sevenlerinin yüreğine dokundu.
26 Eylül’de Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün ölümü hala gizemini koruyor.
Ölüm nedeni araştırılmaya devam ederken, sosyal medyada da bir yandan Güllü'nün videoları sık sık yayınlanır oldu.
