Arabeskin Güçlü Sesi Güllü, Hayranı İçin Sahne Arkasında Şarkı Söylemiş! O Görüntüler Yürek Burktu

Arabeskin Güçlü Sesi Güllü, Hayranı İçin Sahne Arkasında Şarkı Söylemiş! O Görüntüler Yürek Burktu

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.10.2025 - 11:10

Arabeskin güçlü sesi Güllü’nün Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğmuştu. Henüz “kaza mı, cinayet mi, intihar mı” sorularına yanıt aranan olayda soruşturma sürerken, sanatçının ölümünden sonra ortaya çıkan bir konser videosu herkesi duygulandırdı. Güllü’nün bir hayranı için sahne arkasında söylediği o şarkı, sevenlerinin yüreğine dokundu.

Gelin birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

26 Eylül'de Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün ölümü hala gizemini koruyor.

26 Eylül’de Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün ölümü hala gizemini koruyor.

Olayın ardından “kaza mı, cinayet mi, intihar mı” soruları güncelliğini korurken, soruşturma dosyası cinayet masasına devredilmişti. Şüpheli ölümde kritik 7 detay soruşturmanın seyrini değiştirmişti.

O detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ölüm nedeni araştırılmaya devam ederken, sosyal medyada da bir yandan Güllü'nün videoları sık sık yayınlanır oldu.

Ölüm nedeni araştırılmaya devam ederken, sosyal medyada da bir yandan Güllü'nün videoları sık sık yayınlanır oldu.

O videolardan biri de konser sonrasına ait. Görüntülerde bir hayranının isteğini kırmayan Güllü'nün konserde söylemediği bir şarkıyı konser sonrası hayranına özel olarak seslendirdiği görülüyor.

