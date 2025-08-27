Taylor Swift'in Muradına Ereceği Haberin Ardından Nişan Yüzüğünün Fiyatı Hepimizi Şoka Soktu!

Uzun zamandır beklediğimiz evlilik teklifi sonunda geldi! Travis Kelce ve Taylor Swift nişanlandı. Taylor, tabii ki bizi de düşündü ve bu özel anlarını Instagram üzerinden paylaştı. Fotoğraflarda yüzük yıldız gibi parladığı için dikkatimizi ona çevirdik. Böylece fiyatı da merak konusu oldu ve değerinin 1 milyon dolar olduğuna yönelik iddialar çıktı.

Kaynak: The Hollywood Reporter