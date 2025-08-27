onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Taylor Swift'in Muradına Ereceği Haberin Ardından Nişan Yüzüğünün Fiyatı Hepimizi Şoka Soktu!

Taylor Swift'in Muradına Ereceği Haberin Ardından Nişan Yüzüğünün Fiyatı Hepimizi Şoka Soktu!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 14:27

Uzun zamandır beklediğimiz evlilik teklifi sonunda geldi! Travis Kelce ve Taylor Swift nişanlandı. Taylor, tabii ki bizi de düşündü ve bu özel anlarını Instagram üzerinden paylaştı. Fotoğraflarda yüzük yıldız gibi parladığı için dikkatimizi ona çevirdik. Böylece fiyatı da merak konusu oldu ve değerinin 1 milyon dolar olduğuna yönelik iddialar çıktı.

Kaynak: The Hollywood Reporter

Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/lif...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taylor Swift ve Travis Kelce son dönemin en enerjik, en göz önünde olan çiftlerinden biri.

Taylor Swift ve Travis Kelce son dönemin en enerjik, en göz önünde olan çiftlerinden biri.

Bir araya geldikleri her an bize çığlıklar attırdılar ve artık en sevdiğimiz çiftlerden biri evleniyor! Travis Kelce, Taylor Swift’e romantik bir evlilik teklifi etti ve çift resmi olarak nişanlandı.

Ve tabii ki olay sadece nişan değildi... Taylor Swift'in hayranlarıyla paylaştığı fotoğrafta yüzüğü de yer alıyordu. Her detayını inceledik.

Ve tabii ki olay sadece nişan değildi... Taylor Swift'in hayranlarıyla paylaştığı fotoğrafta yüzüğü de yer alıyordu. Her detayını inceledik.

Yüzük, 18 ayar sarı altın üzerine yerleştirilmiş, yaklaşık 10 karatlık antika yastık kesim bir pırlantadan oluşuyor. Dört köşesinde pronglarla sabitlenen taş, aynı zamanda düşük profilli bezel tasarımıyla vintage bir hava taşıyor. Yan taraflarında küçük taşlarla süslenmiş detaylı oymalar bulunuyor.  Kısacası tam Taylor tarzında bir yüzük. Bu yüzük muhtemelen tüm trendleri değiştirecek.

Yüzüğün tasarımı olay, evet ama değeri bambaşka bir olay.

Yüzüğün tasarımı olay, evet ama değeri bambaşka bir olay.

Fiyatı konusunda tabii ki bir kesinlik yok. Belki söylenenden daha fazla veya daha azdır ama uzmanlar bu yüzüğün yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olabileceğini söylüyor. Fiyatı duyduğumuz an 'Yuh be Travis!' dedik.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın