Emma Heming’den Yürek Burkan Açıklama: Bruce Willis’in Teşhisi Sonrası En Zor Kararını Anlattı!

Yazar, aktivist ve iki çocuk annesi olan Emma, Bruce’a teşhis konulduktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini tüm içtenliğiyle paylaştı:

“Bruce aslında genel olarak çok sağlıklı. Ama beyni ona ihanet ediyor. Dil becerilerini kaybediyor ve biz de buna uyum sağlamayı öğrendik. Onunla farklı bir şekilde iletişim kurmanın yolunu bulduk. Bu sadece başka bir yöntem.”