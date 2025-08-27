onedio
Emma Heming’den Yürek Burkan Açıklama: Bruce Willis’in Teşhisi Sonrası En Zor Kararını Anlattı!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 12:40

Hollywood’un efsane oyuncularından Bruce Willis, uzun süredir sağlığıyla mücadele ediyor. Willis'e bir süre önce Frontotemporal demans (FTD) teşhisi konmuştu. Hastalığın kesinleşmesinden sonra hepimiz gördük ki eşi Emma Heming Willis ona çok destek oluyordu. Emma, verdiği bir röportajda yaşadıkları zorlu süreci, aldığı en ağır kararları ve ailece nasıl ayakta kaldıklarını bütün samimiyetiyle paylaştı. 

Kaynak: People

Kaynak: https://people.com/bruce-willis-wife-...
Willis ailesi, Mart 2022’de yaptığı açıklamayla Bruce’a afazi teşhisi konduğunu duyurmuştu.

İletişim kurma yetisini etkileyen bu dil bozukluğu nedeniyle usta oyuncu, uzun yıllardır sürdürdüğü oyunculuk kariyerine veda etmek zorunda kaldı. Aradan neredeyse bir yıl geçtikten sonra ise eşi Emma Heming Willis, sevenlerini bir kez daha üzen haberi vererek Bruce’un frontotemporal demans (FTD) teşhisi aldığını açıkladı.

Yeni yayınlanan bir röportajda Emma Heming, yaşadıkları süreci anlattı.

Yazar, aktivist ve iki çocuk annesi olan Emma, Bruce’a teşhis konulduktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini tüm içtenliğiyle paylaştı:

“Bruce aslında genel olarak çok sağlıklı. Ama beyni ona ihanet ediyor. Dil becerilerini kaybediyor ve biz de buna uyum sağlamayı öğrendik. Onunla farklı bir şekilde iletişim kurmanın yolunu bulduk. Bu sadece başka bir yöntem.”

Emma, röportajda Bruce'un hala onu tanıdığını hissettiğini söyledi.

“Biz yanındayken gözleri parlıyor.” Ayrıca beş kızıyla olan bağının da sürdüğünü ekliyor. “Ellerimizi tutuyor, sarılıyor, karşılık veriyor. Bu bana yetiyor. Onun benim eşim olduğumu bilmesine gerek yok, önemli olan bağımızı hissedebilmek. Ve ben hissediyorum.”

Emma, hastalığın ilk sinyallerinin Bruce’un kişiliğinde değişikliklerle başladığını anlattı.

Emma’ya göre Bruce ilgisiz ve uzaklaşan biri haline gelmişti. “Sanki biraz mesafeli, biraz soğuktu; oysa Bruce çok sıcak ve sevecendir. Tam tersi birine dönüşmesi ürkütücü ve korkutucuydu,” dedi. “Ne olduğunu anlayamıyordum ve kendi kendime ‘Bizim gibi hissettirmeyen bir evliliğin içinde nasıl kalabilirim?’ diye düşünüyordum.” Ayrıca çocuklukta yaşadığı kekemeliğin geri döndüğünü, işte ise replikleri kaçırıp bazen kafası karışmış göründüğünü ancak kimsenin nedenini bilmediğini belirtti.

Teşhis konulduğunda Emma’ya açıkça “Hiçbir umut yok” denildi. Hastalığın gürültüyle tetiklendiğini öğrenince Emma hayatının en zor kararını vermek durumunda kaldı.

Emma, “Ailelerin çocuklarını bize bırakırken rahat hissedip hissetmeyeceklerini bilmiyordum. Bu yüzden bilinçli olarak ailemi izole ettim. Çok zor bir dönemdi” diyerek süreci anlattı. Sonunda ise kızları için belki de en büyük kararı vermek zorunda kaldı: “Hayatımda aldığım en zor kararlardan biri” dediği adımı atarak Bruce’u 24 saat bakım alabileceği tek katlı bir eve taşıdı. Yine de her gün kahvaltı ve akşam yemeklerini onunla paylaşmaya devam ediyor.

