Emma Heming’den Yürek Burkan Açıklama: Bruce Willis’in Teşhisi Sonrası En Zor Kararını Anlattı!
Hollywood’un efsane oyuncularından Bruce Willis, uzun süredir sağlığıyla mücadele ediyor. Willis'e bir süre önce Frontotemporal demans (FTD) teşhisi konmuştu. Hastalığın kesinleşmesinden sonra hepimiz gördük ki eşi Emma Heming Willis ona çok destek oluyordu. Emma, verdiği bir röportajda yaşadıkları zorlu süreci, aldığı en ağır kararları ve ailece nasıl ayakta kaldıklarını bütün samimiyetiyle paylaştı.
Willis ailesi, Mart 2022’de yaptığı açıklamayla Bruce’a afazi teşhisi konduğunu duyurmuştu.
Yeni yayınlanan bir röportajda Emma Heming, yaşadıkları süreci anlattı.
Emma, röportajda Bruce'un hala onu tanıdığını hissettiğini söyledi.
Emma, hastalığın ilk sinyallerinin Bruce’un kişiliğinde değişikliklerle başladığını anlattı.
Teşhis konulduğunda Emma’ya açıkça “Hiçbir umut yok” denildi. Hastalığın gürültüyle tetiklendiğini öğrenince Emma hayatının en zor kararını vermek durumunda kaldı.
