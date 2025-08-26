onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Annesinin Boyuna Yetişmiş: Kim Kardashian'ın İlk Göz Ağrısı North West Şaşkınlık Yarattı

Annesinin Boyuna Yetişmiş: Kim Kardashian'ın İlk Göz Ağrısı North West Şaşkınlık Yarattı

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
26.08.2025 - 12:19

Dünyaca ünlü Kim Kardashian, bir mekan çıkışı kızı North West'le görüntülendi. Kardashian'ın takipçileri ve sevenleri, ikilinin çekilen fotoğraflarını görünce, North West'in 12 yaşında olduğuna inanamadı. Kimisi 'Annesinden bile büyük görünüyor.' derken, kimisi tarzını çok beğendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

North West, babası Kanye ve annesi Kim'in ayrılığından sonra annesiyle birlikte kameralara daha sık yansımaya başladı.

North West, babası Kanye ve annesi Kim'in ayrılığından sonra annesiyle birlikte kameralara daha sık yansımaya başladı.

Küçük yaşına rağmen tarzı ve TikTok platformunda paylaştığı komik videolarla büyük bir ilgi görüyor. Özellikle annesi Kim Kardashian’ın yanında katıldığı moda etkinliklerinde ve müzikle ilgili adımlarında dikkatleri üzerine çekiyor.

Kim Kardashian ve North West'in son halini görenler, onların anne - kız olduğuna inanamadı.

Kim Kardashian ve North West'in son halini görenler, onların anne - kız olduğuna inanamadı.

North West normal tarzından daha farklı giyindiği için dikkatleri hemen üstüne topladı. Uzun çizmesi ve mavi saçlarıyla takipçilerini oldukça şaşırttı. Fotoğrafı gördüğümüz gibi 'Ne ara bu kadar büyüdü ya?' diye düşündük.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın