Annesinin Boyuna Yetişmiş: Kim Kardashian'ın İlk Göz Ağrısı North West Şaşkınlık Yarattı
Dünyaca ünlü Kim Kardashian, bir mekan çıkışı kızı North West'le görüntülendi. Kardashian'ın takipçileri ve sevenleri, ikilinin çekilen fotoğraflarını görünce, North West'in 12 yaşında olduğuna inanamadı. Kimisi 'Annesinden bile büyük görünüyor.' derken, kimisi tarzını çok beğendi.
North West, babası Kanye ve annesi Kim'in ayrılığından sonra annesiyle birlikte kameralara daha sık yansımaya başladı.
Kim Kardashian ve North West'in son halini görenler, onların anne - kız olduğuna inanamadı.
