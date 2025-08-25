Sonunda Kaan Miraç Sezen'in Ağzından Manifest Grubunun Üyesi Lidya Pınar'la İlgili Aşk İtirafı Duyabildik!

Oyuncu Kaan Miraç Sezen'in bir süredir Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar'la ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Henüz tam kesinleşmemişti ve çifti yakıştıranlar bu haber için deli oluyordu. Kaan Miraç Sezen'den nihayet uzun zamandır beklenilen aşk itirafı geldi.

Kaynak: TV100