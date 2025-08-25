Sonunda Kaan Miraç Sezen'in Ağzından Manifest Grubunun Üyesi Lidya Pınar'la İlgili Aşk İtirafı Duyabildik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest grubu henüz yeni çıktığı zamanlar, Kaan Miraç Sezen'in bir sosyal platform videosunda Lidya Pınar hakkında konuşması bu aşkın iddialarını başlatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayranlar ikilinin birlikte olduklarına dair birçok ipucu biriktirirken, Kaan Miraç Sezen'den aşk itirafı geldi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın