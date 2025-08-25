Biraz Fazla Olmamış mı? Ece Seçkin Rengini Açtığı Kaşlarının Son Halini Takipçileriyle Paylaştı!
Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, şimdilerde TikTok platformunda sık sık yeni videolar paylaşıyor. Prova videolarından, günlük hayatına kadar güncelleme yapan şarkıcı, bu sefer takipçileriyle kaşlarının rengini ne kadar fazla açtığını ve bunu yapmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.
Ece Seçkin daha önce de TikTok platformu üzerinden video paylaşıyordu fakat bu sıralar bu paylaşımların sayısını artırdı.
Seçkin, geçtiğimiz günlerde TikTok üzerinden bu videoyu paylaşarak kaşlarının rengini açtığını duyurdu:
