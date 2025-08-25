onedio
Biraz Fazla Olmamış mı? Ece Seçkin Rengini Açtığı Kaşlarının Son Halini Takipçileriyle Paylaştı!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 17:53

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, şimdilerde TikTok platformunda sık sık yeni videolar paylaşıyor. Prova videolarından, günlük hayatına kadar güncelleme yapan şarkıcı, bu sefer takipçileriyle kaşlarının rengini ne kadar fazla açtığını ve bunu yapmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Ece Seçkin daha önce de TikTok platformu üzerinden video paylaşıyordu fakat bu sıralar bu paylaşımların sayısını artırdı.

Videolarında günlük hayatına, provalardaki mimiklerine daha çok yer vermeye başladı. Üstelik video üzerine yazdığı komik açıklamalar, takipçileri tarafından çok sevildi ve samimi bulundu.

Seçkin, geçtiğimiz günlerde TikTok üzerinden bu videoyu paylaşarak kaşlarının rengini açtığını duyurdu:

