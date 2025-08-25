Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu'nun Doğum Günü Partisinde Sıla Türkoğlu'yla Yaşadığı Komik Durumu Anlattı!
Yaşadığı her olayı bütün saniyesiyle birlikte takipçileriyle paylaşan Enis Arıkan, bu sefer Şebnem Bozoklu'nun doğum günü partisinde Sıla Türkoğlu'yla nasıl 'hediye piştisi' olduğunu anlattı. Hikaye komik ama hikayeyi Enis Arıkan'dan dinlemek daha komik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şebnem Bozoklu, doğum gününü kutlamak için en yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi ve bu özel günü birlikte kutladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşadığı travmayı anlatması uzun sürmedi ve bu komik, tesadüf dolu olayı takipçileriyle paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın