Gamze Erçel'den Kardeşi Hande Erçel ile İlişkisiyle İlgili İtiraf Geldi!

Gamze Erçel, kardeşiyle ilgili şunları söyledi: ' Çocukken çok kavga eden bir abla kardeştik. Ortak arkadaşımız bile hiç yoktu. Annemi kaybettikten sonra birbirimize çok bağlandık. Mavi doğduktan sonra daha da...' Bu açıklamadan sonra birbirlerine ne kadar da bağlı olduklarını ve her anlamda birbirlerini desteklediklerini gördük. Gerçekten birbirlerine sahip oldukları için çok şanslılar.