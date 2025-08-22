Gamze Erçel'den Kardeşi Hande Erçel ile İlişkisiyle İlgili İtiraf Geldi!
Dizi ve filmlerdeki oyunculuğuyla çok konuşulan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, bir röportajında kardeşi ile ilişkisinden bahsetti. Aralarındaki samimi ilişkiden bahseden Gamze Erçel duygusal itiraflarda bulunarak şunları söyledi: “Çocukken çok kavga eden bir abla kardeştik. Ortak arkadaşımız bile hiç yoktu. Annemi kaybettikten sonra birbirimize çok bağlandık.“
Hande Erçel, ekranlara ilk çıktığı zamanlarda da sosyal medyada ablası Gamze ile ilgili bol bol paylaşım yapıyordu.
Gamze Erçel'in 2019 yılında Caner Yıldırım'la evlendi ve bir kız çocukları dünyaya geldi.
Gamze Erçel, bir röportajda kardeşi Hande Erçel ile ilişkisininin zaman içerisinde ne kadar da geliştiğini anlattı ve sevenlerini duygulandırdı.
