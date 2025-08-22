onedio
article/comments
article/share
Gamze Erçel'den Kardeşi Hande Erçel ile İlişkisiyle İlgili İtiraf Geldi!

22.08.2025 - 13:46

Dizi ve filmlerdeki oyunculuğuyla çok konuşulan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, bir röportajında kardeşi ile ilişkisinden bahsetti. Aralarındaki samimi ilişkiden bahseden Gamze Erçel duygusal itiraflarda bulunarak şunları söyledi: “Çocukken çok kavga eden bir abla kardeştik. Ortak arkadaşımız bile hiç yoktu. Annemi kaybettikten sonra birbirimize çok bağlandık.“

Hande Erçel, ekranlara ilk çıktığı zamanlarda da sosyal medyada ablası Gamze ile ilgili bol bol paylaşım yapıyordu.

Hande Erçel kariyerinde yükselirken, ablası Gamze onun hep destekçisiydi ve bunu takipçilerine daima hissettirdiler. Her zaman özel bir bağa sahip oldukları belliydi. Anneleri Aylin Erçel'in 2019 yılında vefat etmesinden sonra ikili daha sık bir araya gelmeye başladı.

Gamze Erçel'in 2019 yılında Caner Yıldırım'la evlendi ve bir kız çocukları dünyaya geldi.

Çift, kızlarına Mavi adını verdi. Mavi'nin doğumuyla birlikte anne - kız - teyze paylaşımlarına boğuluyorduk. Gamze Erçel’in anneliği ve Hande Erçel’in teyzelik heyecanı, sosyal medyada en çok ilgi gören konulardan biri haline geldi.

Gamze Erçel, bir röportajda kardeşi Hande Erçel ile ilişkisininin zaman içerisinde ne kadar da geliştiğini anlattı ve sevenlerini duygulandırdı.

Gamze Erçel, kardeşiyle ilgili şunları söyledi: ' Çocukken çok kavga eden bir abla kardeştik. Ortak arkadaşımız bile hiç yoktu. Annemi kaybettikten sonra birbirimize çok bağlandık. Mavi doğduktan sonra daha da...' Bu açıklamadan sonra birbirlerine ne kadar da bağlı olduklarını ve her anlamda birbirlerini desteklediklerini gördük. Gerçekten birbirlerine sahip oldukları için çok şanslılar.

Bozkurt

Onedio itiraf ve ifşa kelimelerini noktalama işareti niyetine kullanıyor.