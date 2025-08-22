onedio
Bige Önal'dan Sevenlerini Endişelendiren Haber: Tatilde Hastaneye Kaldırıldı!

Magazin

Ceyda
Ceyda
22.08.2025 - 11:01
22.08.2025 - 11:01

Ünlü oyuncu Bige Önal, tatil sırasında yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan haber, sevenlerini kısa süreli bir endişeye sürükledi. Tatilin keyifli anları bir anda panik dolu dakikalara dönüşürken, oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Şimdi detaylara birlikte bakalım...

Ünlü oyuncu Bige Önal, tatil için rotasını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan Assos’a çevirdi.

Ünlü oyuncu Bige Önal, tatil için rotasını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan Assos’a çevirdi.

Doğası ve tarihiyle ünlü bölgede denizin ve güneşin tadını çıkaran Önal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da tatilinden kareler sunuyordu. Oyuncu, son dönemde ekran projelerinden çok dinlenmeye ve kendine vakit ayırmaya yönelmiş durumda görünüyordu.

Assos’taki tatilinde keyifli vakit geçiren Bige Önal, beklenmedik bir şekilde akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Assos’taki tatilinde keyifli vakit geçiren Bige Önal, beklenmedik bir şekilde akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Tatilin ortasında yaşanan bu talihsiz olay, kısa süreli panik yaratsa da oyuncuya yapılan hızlı müdahale sayesinde durum kontrol altına alındı. Önal’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

d cord

Geçmiş olsun

Fırat B.

aaaa gerçekten de ''beklenmedik bir şekilde akrep sokması'' akrep önceden haber vermemiş mi...