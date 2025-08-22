Bige Önal'dan Sevenlerini Endişelendiren Haber: Tatilde Hastaneye Kaldırıldı!
Ünlü oyuncu Bige Önal, tatil sırasında yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan haber, sevenlerini kısa süreli bir endişeye sürükledi. Tatilin keyifli anları bir anda panik dolu dakikalara dönüşürken, oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Şimdi detaylara birlikte bakalım...
Ünlü oyuncu Bige Önal, tatil için rotasını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan Assos’a çevirdi.
Assos’taki tatilinde keyifli vakit geçiren Bige Önal, beklenmedik bir şekilde akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.
