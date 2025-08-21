onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dilan Çıtak ile Levent Dörter’in Evliliğinde Kriz İddiası: Sosyal Medyada Birbirlerini Sildiler!

Dilan Çıtak ile Levent Dörter’in Evliliğinde Kriz İddiası: Sosyal Medyada Birbirlerini Sildiler!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
21.08.2025 - 16:20

Dilan Çıtak ve Levent Dörter çiftinin sosyal medyada yaptığı son hamleler, magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin evliliğinde bir kriz yaşandığına dair dedikodular hızla yayılırken, takipçileri ‘Acaba neler oluyor?’ sorusunu sormaya başladı. Çiftin adımlarının ardından ortaya atılan bu iddialar, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Şimdi detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan Çıtak ve Levent Dörter uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2022 yılında nikâh masasına taşıdı.

Dilan Çıtak ve Levent Dörter uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2022 yılında nikâh masasına taşıdı.

Çift, evlilikleri boyunca sık sık uyumlu halleri ve romantik paylaşımlarıyla gündeme geldi. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ikili, magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösteriliyordu. Ancak son günlerde ortaya çıkan söylentiler, bu mutlu tabloya gölge düşürdü.

Son günlerde Dilan Çıtak'ın sosyal medyada eşi Levent Dörter'e karşı yaptığı değişiklikler dikkatlerden kaçmadı.

Son günlerde Dilan Çıtak'ın sosyal medyada eşi Levent Dörter'e karşı yaptığı değişiklikler dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çıtak, evliliğinin ardından profilinde kullandığı ‘Dörter’ soyadını bir anda kaldırdı. Bununla birlikte, çiftin karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkması da gözlerden kaçmadı. Normalde sık sık birlikte paylaşımlar yapan ve aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşan ikilinin bu ani tavrı, aralarının bozulduğu yönündeki söylentileri kuvvetlendirdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak’ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak’ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Bu gönderme niteliğindeki paylaşım, takipçileri tarafından Levent Dörter’e mesaj olarak yorumlandı ve çiftin evliliğinde yaşandığı iddia edilen krizi daha da gündeme taşıdı.

Çiftten konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

Çiftten konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, Dilan Çıtak’ın profilinden ‘Dörter’ soyadını silmesi ve yaptığı göndermeli paylaşımlar, evliliklerinde bir kriz yaşandığı iddialarını güçlendirdi. Daha önce benzer söylentiler karşısında video paylaşarak haklarında çıkan dedikoduları yalanlayan ikili, bu kez sessizliğini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Buğra Mendoza

bu kizin sonu ruh ve sinir hastaliklari hastanesi...

Pasif Kullanıcı

sosyal medyayla kafayı bozmuşlar..ben tüm gerçek hesaplarımı sildim bir tek bu takma hesap kaldı, az önce paranoid twitteri sildim bunu da silcem bu son mesa... Devamını Gör