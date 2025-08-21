'Sultan Orhan' İddiaları Yanlış Çıktı: Kuruluş Osman'ın Yeni Adı Sonunda Belli Oldu!
Kuruluş Osman dizisinin isminin değişeceği iddiaları uzun süredir gündemdeydi. ATV ekranlarının sevilen yapımı, tarihi hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, diziye verilecek yeni isim merak konusuydu. Herkes merak edilen bu konuyu konuştu ve bu sırada yanlış bilgiler de yayıldı. ATV Günlerdir konuşulan bu iddialara son noktayı ATV koydu ve dizinin yeni adını resmen duyurdu. Şimdi gelin detaylara birlikte bakalım.
Kuruluş Osman, 2019 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede ATV’nin en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen tarihi bir dizi.
Dizinin yeni adının daha önce Birsen Altuntaş tarafından “Sultan Orhan” olarak açıklanacağı iddia edilmişti.
ATV’den yapılan resmi açıklama ile dizinin yeni adı üzerindeki kafa karışıklığına son verildi. Daha önce pek çok kaynakta “Sultan Orhan” olarak duyurulan ismin doğru olmadığı netleşti.
