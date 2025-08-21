onedio
'Sultan Orhan' İddiaları Yanlış Çıktı: Kuruluş Osman'ın Yeni Adı Sonunda Belli Oldu!

21.08.2025 - 14:47

Kuruluş Osman dizisinin isminin değişeceği iddiaları uzun süredir gündemdeydi. ATV ekranlarının sevilen yapımı, tarihi hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, diziye verilecek yeni isim merak konusuydu. Herkes merak edilen bu konuyu konuştu ve bu sırada yanlış bilgiler de yayıldı. ATV  Günlerdir konuşulan bu iddialara son noktayı ATV koydu ve dizinin yeni adını resmen duyurdu. Şimdi gelin detaylara birlikte bakalım.

Kuruluş Osman, 2019 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede ATV’nin en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen tarihi bir dizi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini anlatan yapım, hem güçlü kadrosu hem de epik savaş sahneleriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Tarihi olayları dramatik bir dille ekrana taşıması sayesinde her hafta gündem olmayı başaran dizi, yıllardır milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin yeni adının daha önce Birsen Altuntaş tarafından “Sultan Orhan” olarak açıklanacağı iddia edilmişti.

Pek çok haber kaynağı ve sosyal medya paylaşımı da bu ismi doğrular nitelikteydi. Hatta izleyiciler dizinin artık “Sultan Orhan” adıyla yoluna devam edeceğini düşünmeye başlamıştı. Ancak ATV’den yapılan resmi açıklama ile bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı ve dizinin gerçek yeni ismi kesinleşmiş oldu.

ATV’den yapılan resmi açıklama ile dizinin yeni adı üzerindeki kafa karışıklığına son verildi. Daha önce pek çok kaynakta “Sultan Orhan” olarak duyurulan ismin doğru olmadığı netleşti.

Kanalın paylaştığı bilgilendirmede, yapımın bundan sonra “Kuruluş Orhan” adıyla yayın hayatına devam edeceği açıklandı. Böylece hem sosyal medyada hem de basında uzun süredir tartışılan iddialar son buldu.

