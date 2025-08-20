Özcan Deniz'den Abisi Ercan Deniz'in "DNA Testi" İddialarına Videolu Yanıt Geldi!

Ercan Deniz katıldığı 'Bil Bakalım' programında, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında dikkat çekici sözler sarf etti. Feyza’nın figüran olarak yer aldığı bir projeden kısa süre sonra hamile kaldığını öne süren Ercan, bu durumun ailede büyük bir şüphe yarattığını iddia etti. Hatta, “O çocuğun gerçekten Özcan’dan olup olmadığını öğrenmek için DNA testine götürdük” diyerek hem kardeşini hem de kardeşinin eski eşini hedef aldı. Bu açıklama, hem aile bireylerini hem de kamuoyunu şaşkına çevirirken Özcan Deniz’in tepkisinden de anladığımız üzere, onun sabrını taşıran son nokta oldu.