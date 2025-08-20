Özcan Deniz'den Abisi Ercan Deniz'in "DNA Testi" İddialarına Videolu Yanıt Geldi!
Ailesiyle olan krizi aylardır devam eden ve gündemden hiç düşmeyen Özcan Deniz'in abisi, yakın bir zamanda bir programa yaptığı konuşmayla çok konuşuldu. Bu konuşmayı gören Özcan Deniz tepkisini gizleyemedi ve abisine sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Durumu hem videoyla açıkladı hem de uzun bir açıklama yazdı. Şimdi Özcan Deniz'in abisine verdiği yanıtı tüm detaylarıyla inceleyelim.
Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki gerginlik uzun süredir gündemde.
Gerginliğin fitilini ateşleyen son olay ise Ercan Deniz’in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar oldu.
Ercan Deniz’in bu iddiaları üzerine Özcan Deniz sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait, bebeğinin müjdesini ilk aldığı anları paylaştı. İşte Özcan Deniz'in abisine verdiği videolu yanıt:
Paylaştığı videonun ardından Özcan Deniz, Instagram hesabında çok sert ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar:
Tüm bu açıklamaların ardından Özcan Deniz, olayı yalnızca sosyal medya boyutunda bırakmadı ve hukuki yollara başvurduğunu duyurdu.
