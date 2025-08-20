onedio
Özcan Deniz'den Abisi Ercan Deniz'in "DNA Testi" İddialarına Videolu Yanıt Geldi!

20.08.2025 - 11:30

Ailesiyle olan krizi aylardır devam eden ve gündemden hiç düşmeyen Özcan Deniz'in abisi, yakın bir zamanda bir programa yaptığı konuşmayla çok konuşuldu. Bu konuşmayı gören Özcan Deniz tepkisini gizleyemedi ve abisine sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Durumu hem videoyla açıkladı hem de uzun bir açıklama yazdı. Şimdi Özcan Deniz'in abisine verdiği yanıtı tüm detaylarıyla inceleyelim.

Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki gerginlik uzun süredir gündemde.

Özcan Deniz'in kariyerinin önemli bir döneminde menajerliğini üstlenen Ercan Deniz, aralarındaki iş birliği sona erdikten sonra sık sık sosyal medya üzerinden göndermeler yapmaya başladı. Aile içinde yaşanan mal paylaşımı, para meseleleri ve Özcan Deniz’in özel hayatına dair yorumlar, iki kardeşin bağlarını iyice kopardı. Özellikle Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar hakkında söylenen sözler ve ortaya atılan iddialar, aile içi çatışmayı daha da derinleştirdi. Bu nedenle iki taraf arasındaki sorunlar artık sadece aile içinde kalmadı, kamuoyunun gözü önünde yaşanan bir krize dönüştü.

Gerginliğin fitilini ateşleyen son olay ise Ercan Deniz’in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar oldu.

Ercan Deniz katıldığı 'Bil Bakalım' programında, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında dikkat çekici sözler sarf etti. Feyza’nın figüran olarak yer aldığı bir projeden kısa süre sonra hamile kaldığını öne süren Ercan, bu durumun ailede büyük bir şüphe yarattığını iddia etti. Hatta, “O çocuğun gerçekten Özcan’dan olup olmadığını öğrenmek için DNA testine götürdük” diyerek hem kardeşini hem de kardeşinin eski eşini hedef aldı. Bu açıklama, hem aile bireylerini hem de kamuoyunu şaşkına çevirirken Özcan Deniz’in tepkisinden de anladığımız üzere, onun sabrını taşıran son nokta oldu.

Ercan Deniz’in bu iddiaları üzerine Özcan Deniz sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait, bebeğinin müjdesini ilk aldığı anları paylaştı. İşte Özcan Deniz'in abisine verdiği videolu yanıt:

Paylaştığı videonun ardından Özcan Deniz, Instagram hesabında çok sert ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar:

Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada abisinin sözlerine sert çıktı. Çocuğunun ve annesinin onuruna dil uzatıldığını belirterek, “7 yaşındaki evladımın psikolojisine mi ateş ediyorsun? Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun?” ifadelerini kullandı. Kardeşinin iddialarını ağır sözlerle eleştiren Deniz, bu durumu “aç kurtların önüne atılan meze” olarak nitelendirdi.

Tüm bu açıklamaların ardından Özcan Deniz, olayı yalnızca sosyal medya boyutunda bırakmadı ve hukuki yollara başvurduğunu duyurdu.

Avukatı İrem Demir Kural aracılığıyla yapılan duyuruda, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey hakkında söylenenlerin nefret içerikli ve iftira niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, aile kurumuna yönelik hakaret ve alaycı ifadeler nedeniyle gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatıldığı ve davanın titizlikle takip edileceği belirtildi. Böylece Özcan Deniz, bu tartışmayı yalnızca sözlü değil, resmî olarak da adalet önüne taşımış oldu.

