onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pınar Altuğ Atacan Paylaştığı Yoga Videosuna Gelen Yoruma Verdiği Cevapla Tepkisini Belli Etti!

Pınar Altuğ Atacan Paylaştığı Yoga Videosuna Gelen Yoruma Verdiği Cevapla Tepkisini Belli Etti!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
19.08.2025 - 18:12

Geçtiğimiz günlerde asılsız ölüm haberleriyle gündeme gelen Pınar Altuğ Atacan, bu sefer paylaştığı videoya gelen yoruma verdiği cevapla tepkisini koymuş oldu. Yağmur Atacan ile evlendiğinden beri ilişkisi hakkında farklı farklı yorumlarla boğulan Pınar Altuğ, bu sefer Instagram üzerinden yaptığı paylaşım altındaki yoruma tepki göstermeden edemedi. Şimdi, detayları birlikte inceliyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pınar Altuğ Atacan bugün Instagram hesabından yoga yaptığı bir video paylaştı. Spor ve sağlıklı yaşam konusundaki disiplinini sık sık takipçileriyle paylaşan Altuğ, bu videosuyla da formuna verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Takipçileri hem formunu hem de enerjisini öven yorumlar yaparken, bazıları ise eşi Yağmur Atacan’a gönderme yaparak kıskançlık sorularını gündeme taşıdı.

Takipçileri hem formunu hem de enerjisini öven yorumlar yaparken, bazıları ise eşi Yağmur Atacan’a gönderme yaparak kıskançlık sorularını gündeme taşıdı.

Yağmur Bey bu görüntülere ne diyor acaba?”, “Kıskanıyor mudur?” gibi yorumlar dikkat çekti. Özellikle yıllardır evliliklerinde aralarındaki yaş farkı üzerinden yapılan benzer yorumlara alışkın olan çift, bu kez de yoga videosu üzerinden gündeme geldi.

Yoga videosunun altına gelen “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” sorusuna Pınar Altuğ’un verdiği yanıt gündem oldu.

Yoga videosunun altına gelen “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” sorusuna Pınar Altuğ’un verdiği yanıt gündem oldu.

Ünlü oyuncu, bu soruya hiç uzatmadan sadece “Neden kıskansın ki?” diyerek cevap verdi. Sosyal medyada pek çok kişi bu çıkışı “yerinde bir cevap” olarak yorumlarken, bazıları da Altuğ’un özgüvenine vurgu yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın