Pınar Altuğ Atacan Paylaştığı Yoga Videosuna Gelen Yoruma Verdiği Cevapla Tepkisini Belli Etti!
Geçtiğimiz günlerde asılsız ölüm haberleriyle gündeme gelen Pınar Altuğ Atacan, bu sefer paylaştığı videoya gelen yoruma verdiği cevapla tepkisini koymuş oldu. Yağmur Atacan ile evlendiğinden beri ilişkisi hakkında farklı farklı yorumlarla boğulan Pınar Altuğ, bu sefer Instagram üzerinden yaptığı paylaşım altındaki yoruma tepki göstermeden edemedi. Şimdi, detayları birlikte inceliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Altuğ Atacan bugün Instagram hesabından yoga yaptığı bir video paylaştı. Spor ve sağlıklı yaşam konusundaki disiplinini sık sık takipçileriyle paylaşan Altuğ, bu videosuyla da formuna verdiği önemi bir kez daha gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takipçileri hem formunu hem de enerjisini öven yorumlar yaparken, bazıları ise eşi Yağmur Atacan’a gönderme yaparak kıskançlık sorularını gündeme taşıdı.
Yoga videosunun altına gelen “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” sorusuna Pınar Altuğ’un verdiği yanıt gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın