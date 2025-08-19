onedio
Ece Seçkin Yaklaşan Konseri İçin Yapılan Dans Provasında Yine Döktürdü!

Ece Seçkin Yaklaşan Konseri İçin Yapılan Dans Provasında Yine Döktürdü!

19.08.2025 - 16:55

Şarkılarıyla dilimizden düşmeyen Ece Seçkin, şimdi de yaklaşan konserlerine hazırlanıyor. Sahnede olay performanslarına alışığız ama bu kez prova görüntüleriyle bile gündem olmayı başardı. Çünkü her zamanki gibi neşe saçıyor ve insanın izleyince dans edesi geliyor. Şimdi birlikte o çok konuşulan prova görüntülerine ve detaylarına bakıyoruz.

Ece Seçkin'i ilk kez 2012'de "Bu Ne Yaa" şarkısıyla tanıdık; daha o zaman sahneye adım atar atmaz adını duyuracağı belliydi.

Ece Seçkin’i ilk kez 2012’de “Bu Ne Yaa” şarkısıyla tanıdık; daha o zaman sahneye adım atar atmaz adını duyuracağı belliydi.

'Bu Ne Yaa' şarkısının ardından özellikle 2015’teki “Aman Aman” ve 2016’da yayımlanan “Adeyyo” ile pop müzik listelerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. “Adeyyo” kısa sürede Türkiye’de en çok dinlenen şarkılardan biri oldu ve Seçkin’i geniş kitlelere ulaştırdı. Sonraki yıllarda “Hoş Geldin Ayrılığa”, “Altın Kaplama”, “O La La” gibi parçalarla üretkenliğini sürdürdü. 2025 yılına gelindiğinde ise Seçkin, “Spektrum” adını verdiği yeni albümünü yayımladı ve ayrıca “Kör Bıçak” gibi single’larla müzik kariyerine aktif şekilde devam ediyor. Bugün Türk pop müziğinde genç kuşağın en bilinen ve dinlenen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ece Seçkin, 2025 yazını konser maratonuyla geçiriyor.

Ece Seçkin, 2025 yazını konser maratonuyla geçiriyor.

Sahnede sadece güçlü vokaliyle değil, aynı zamanda enerjik dans ekibiyle de dikkat çekiyor. Önceki konserlerinde dört kişilik dans grubuyla hazırladığı koreografiler izleyicilerden tam not aldı, hatta zaman zaman oryantal şovlarla performanslarını renklendirdi. Bu nedenle yaklaşan konserlerinde de yalnızca müzik değil, bol hareketli, görsel bir şov beklentisi yüksek.

Ece Seçkin, şarkılarının dışında konserdeki performanslarıyla da çok konuşulan biri. Son dans provası için çekilen videosunda enerjisiyle dikkat çekti ve izleyenleri de neşelendirdi. İşte Ece Seçkin'in gündem olan dans provası görüntüleri:

