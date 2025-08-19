Ece Seçkin Yaklaşan Konseri İçin Yapılan Dans Provasında Yine Döktürdü!
Şarkılarıyla dilimizden düşmeyen Ece Seçkin, şimdi de yaklaşan konserlerine hazırlanıyor. Sahnede olay performanslarına alışığız ama bu kez prova görüntüleriyle bile gündem olmayı başardı. Çünkü her zamanki gibi neşe saçıyor ve insanın izleyince dans edesi geliyor. Şimdi birlikte o çok konuşulan prova görüntülerine ve detaylarına bakıyoruz.
Ece Seçkin’i ilk kez 2012’de “Bu Ne Yaa” şarkısıyla tanıdık; daha o zaman sahneye adım atar atmaz adını duyuracağı belliydi.
Ece Seçkin, 2025 yazını konser maratonuyla geçiriyor.
Ece Seçkin, şarkılarının dışında konserdeki performanslarıyla da çok konuşulan biri. Son dans provası için çekilen videosunda enerjisiyle dikkat çekti ve izleyenleri de neşelendirdi. İşte Ece Seçkin'in gündem olan dans provası görüntüleri:
