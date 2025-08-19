Ece Seçkin Yaklaşan Konseri İçin Yapılan Dans Provasında Yine Döktürdü!

'Bu Ne Yaa' şarkısının ardından özellikle 2015’teki “Aman Aman” ve 2016’da yayımlanan “Adeyyo” ile pop müzik listelerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. “Adeyyo” kısa sürede Türkiye’de en çok dinlenen şarkılardan biri oldu ve Seçkin’i geniş kitlelere ulaştırdı. Sonraki yıllarda “Hoş Geldin Ayrılığa”, “Altın Kaplama”, “O La La” gibi parçalarla üretkenliğini sürdürdü. 2025 yılına gelindiğinde ise Seçkin, “Spektrum” adını verdiği yeni albümünü yayımladı ve ayrıca “Kör Bıçak” gibi single’larla müzik kariyerine aktif şekilde devam ediyor. Bugün Türk pop müziğinde genç kuşağın en bilinen ve dinlenen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.