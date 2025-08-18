Friends'le Kurulan Bağ Hiç Kopmadı: Jennifer Aniston ve Courteney Cox Dostluğu
Friends dizisiyle hayatımıza giren komik ikili Jennifer Aniston & Courteney Cox, ekranlardaki Rachel ve Monica’dan çok daha fazlası oldu. Yıllara meydan okuyan dostlukları, dizinin bitişinden onlarca yıl geçmesine rağmen hâlâ aynı sıcaklıkla devam ediyor. Gelin bu efsanevi arkadaşlığı kademe kademe tüm detaylarıyla birlikte inceleyelim!
İlk Tanışma (1994)
İkili, dizi dışında da birbirlerini desteklemeye devam etti. Yan yana oldukları bütün pozlar hep "ikonik" olarak adlandırıldı.
Birlikte çok zor günler atlatsalar da bir aradayken hep gülümsediler.
Dizi bitti dostluk bitmedi.
Yıllar geçmesine rağmen samimiyetleri hep hissedildi.
