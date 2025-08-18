onedio
Friends'le Kurulan Bağ Hiç Kopmadı: Jennifer Aniston ve Courteney Cox Dostluğu

Ceyda
18.08.2025 - 19:56

Friends dizisiyle hayatımıza giren komik ikili Jennifer Aniston & Courteney Cox, ekranlardaki Rachel ve Monica’dan çok daha fazlası oldu. Yıllara meydan okuyan dostlukları, dizinin bitişinden onlarca yıl geçmesine rağmen hâlâ aynı sıcaklıkla devam ediyor. Gelin bu efsanevi arkadaşlığı kademe kademe tüm detaylarıyla birlikte inceleyelim!

İlk Tanışma (1994)

Jennifer Aniston ve Courteney Cox’un yolları ilk kez 1994’te Friends dizisinin setinde kesişti. Rachel ve Monica olarak karşımıza çıkan bu ikili, daha ilk günden birbirlerine ısındı. 90’ların en büyük pop kültür fenomenlerinden biri haline gelen Friends, tam 10 sezon boyunca (1994–2004) milyonları ekran başına kilitledi. İkili, komik replikleriyle izleyicilere her seferinde kahkaha attırmayı başarıyordu.

İkili, dizi dışında da birbirlerini desteklemeye devam etti. Yan yana oldukları bütün pozlar hep "ikonik" olarak adlandırıldı.

Friends setinde başlayan dostluk, dizi dışında da tam gaz devam etti. Kırmızı halı etkinliklerinden özel davetlere kadar her yerde yan yana olmaları, hayranların gözünde onları adeta “ikonik bir ikili” haline getirdi. Verilen her poz, dostluklarıyla özdeşleşti ve yıllar geçse de unutulmaz kareler arasında yerini aldı.

Birlikte çok zor günler atlatsalar da bir aradayken hep gülümsediler.

Jennifer ve Courteney’in dostluğu sadece eğlenceli anılardan ibaret değildi. Jennifer’ın Brad Pitt’le boşanma sürecinde yanında olan Courteney, dostluğunu en derin şekilde gösterdi. Öte yandan Courteney Cox da çok zor bir dönem yaşadı; düşük yapmasının ardından en büyük desteği yine Jennifer’dan gördü. İkili, kariyerlerinin en parlak zamanlarında bile birbirlerinin özel acılarını paylaştı ve bu dostluğun ne kadar derin olduğunu herkese kanıtladı.

Dizi bitti dostluk bitmedi.

2004’te Friends final yaptığında herkes “Acaba dostlukları dağılır mı?” diye düşünüyordu ama Jennifer ve Courteney’in bağları daha da güçlendi. Farklı projelerde yer alsalar da birbirlerinin hayatından hiç çıkmadılar. Dizi bitmişti ama onlar hâlâ birlikte tatillere gidiyor, kırmızı halıda yan yana yürüyor ve her fırsatta birbirlerini destekliyorlardı. Rachel ve Monica’nın ekran dostluğu, gerçek hayatta çok daha sağlam bir şekilde devam etti.

Yıllar geçmesine rağmen samimiyetleri hep hissedildi.

İkili, ne kadar zaman geçerse geçsin birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyadan kutlamaya devam ediyor. Ne kadar yaşlanırlarsa yaşlansınlar bir aradayken Rachel ve Monica havasını hemen verebiliyorlar. Bugün 50’lerinin sonuna yaklaşan Jennifer Aniston ve Courteney Cox, Hollywood’un en sağlam dostluk örneği olmaya devam ediyor. Hâlâ yan yana görüldüklerinde “ikonik ikili” yorumları alıyorlar. Jennifer, Courteney’in projelerini destekliyor; Courteney ise Jennifer’ın başarılarını gururla paylaşıyor. Aradan geçen 30 yıla rağmen dostlukları hâlâ ilk günkü sıcaklığını koruyor.

Yorum Yazın