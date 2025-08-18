Friends'le Kurulan Bağ Hiç Kopmadı: Jennifer Aniston ve Courteney Cox Dostluğu

2004’te Friends final yaptığında herkes “Acaba dostlukları dağılır mı?” diye düşünüyordu ama Jennifer ve Courteney’in bağları daha da güçlendi. Farklı projelerde yer alsalar da birbirlerinin hayatından hiç çıkmadılar. Dizi bitmişti ama onlar hâlâ birlikte tatillere gidiyor, kırmızı halıda yan yana yürüyor ve her fırsatta birbirlerini destekliyorlardı. Rachel ve Monica’nın ekran dostluğu, gerçek hayatta çok daha sağlam bir şekilde devam etti.