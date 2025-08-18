Pınar Altuğ Atacan'dan Sevenlerini Şoka Sokan Ölüm İddialarına Açıklama Geldi!

“Çocuklar Duymasın” dizisinin unutulmaz Meltem’i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ, uzun süredir yeni bir televizyon projesinde yer almıyor. Bu sezon için de herhangi bir dizi ya da program açıklaması bulunmazken, oyuncu daha çok özel hayatıyla gündemde. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, kızlarıyla birlikte yazın keyfini ailesiyle çıkarıyor ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.