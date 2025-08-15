İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Bu Sefer Paylaştığı Dans Videosuyla Gündem Oldu!

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da polis kontrol noktasında “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyada da çok konuşuldu. İddiaya göre Çıtak, aracıyla kontrol noktasını geçip polisin üzerine sürdü, bunun üzerine ekipler havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıtak, “Kimsenin üzerine araç sürmedim, olay farklı yansıtılıyor” diyerek kendini savundu. Ayrıca yaşananların yanlış anlaşıldığını ve sürecin hukuki olarak ilerlediğini belirtti.