İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Bu Sefer Paylaştığı Dans Videosuyla Gündem Oldu!

15.08.2025 - 14:14

Son günlerde yaşadığı problemlerle alakalı dillerden düşmeyen Dilan Çıtak, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından bahsettiriyor. Bodrum’da polisle yaşadığı gerginlikle yeniden gündeme gelen Çıtak, bu kez iddialı açıklamaları ve tavırlarıyla konuşuluyor. Son yaptığı paylaşımla da magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen Dilan Çıtak’ın o görüntülerine gelin, birlikte bakalım.

Yaşadığı gerginlikle dillerden düşmeyen Dilan Çıtak, şimdi de sosyal medyada yayınladığı paylaşımlarla gündemde. Özellikle son videosu çok konuşuldu. İşte Dilan Çıtak'ın olay olan videosu:

Dilan Çıtak, en son Bodrum'da polisle yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da polis kontrol noktasında “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyada da çok konuşuldu. İddiaya göre Çıtak, aracıyla kontrol noktasını geçip polisin üzerine sürdü, bunun üzerine ekipler havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıtak, “Kimsenin üzerine araç sürmedim, olay farklı yansıtılıyor” diyerek kendini savundu. Ayrıca yaşananların yanlış anlaşıldığını ve sürecin hukuki olarak ilerlediğini belirtti.

