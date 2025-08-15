İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Bu Sefer Paylaştığı Dans Videosuyla Gündem Oldu!
Son günlerde yaşadığı problemlerle alakalı dillerden düşmeyen Dilan Çıtak, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından bahsettiriyor. Bodrum’da polisle yaşadığı gerginlikle yeniden gündeme gelen Çıtak, bu kez iddialı açıklamaları ve tavırlarıyla konuşuluyor. Son yaptığı paylaşımla da magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen Dilan Çıtak’ın o görüntülerine gelin, birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşadığı gerginlikle dillerden düşmeyen Dilan Çıtak, şimdi de sosyal medyada yayınladığı paylaşımlarla gündemde. Özellikle son videosu çok konuşuldu. İşte Dilan Çıtak'ın olay olan videosu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Çıtak, en son Bodrum'da polisle yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın