onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Casusumuz Hazır: Angelina Jolie Yıllar Sonra Yönetmen Doug Liman ile Yeniden Buluşuyor

Yeni Casusumuz Hazır: Angelina Jolie Yıllar Sonra Yönetmen Doug Liman ile Yeniden Buluşuyor

Angelina Jolie film
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
13.08.2025 - 16:06

Güzelliğiyle filmleri daha da izlenir kılan, mimikleriyle izleyicileri büyüleyen oyuncu Angelina Jolie, şimdilerde yeni filmiyle ilgili gündeme geldi. Hollywood'un en parlak isimlerinden biri olan Jolie'nin hayranları, bu durum karşısında heyecanını doğal olarak gizleyemiyor. Aksiyon filmlerinin kraliçesi ekranlara farklı bir konuyla geri dönüyor fakat bunun arkasındaki detaylar ne, gelin birlikte inceleyelim.  

Kaynak: Comic Basics

Kaynak: https://www.comicbasics.com/angelina-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Angelina Jolie, yönetmen Doug Liman ile ilk olarak 2005 yapımı Mr. & Mrs. Smith filminde çalışmıştı.

Angelina Jolie, yönetmen Doug Liman ile ilk olarak 2005 yapımı Mr. & Mrs. Smith filminde çalışmıştı.

O dönem, sinema dünyasında büyük yankı uyandıran bu film; aksiyon, romantizm ve komediyi harmanlayan özgün hikâyesiyle hafızalara kazındı. Jolie, filmde Brad Pitt ile başrolleri paylaşarak, birbirinden habersiz iki suikastçının evli bir çift olarak yaşadıkları çatışmayı canlandırdı. Doug Liman’ın dinamik yönetmenliği, tempolu aksiyon sahneleri ve karakterler arasındaki kimya, Mr. & Mrs. Smith’i yalnızca gişede değil popüler kültürde de ikonik hale gelmişti.

Angelina Jolie ve Doug Liman, yeni casus filmi ‘The Initiative’ için yeniden bir arada.

Angelina Jolie ve Doug Liman, yeni casus filmi ‘The Initiative’ için yeniden bir arada.

Hollywood’un sevilen ikilisi Angelina Jolie ve yönetmen Doug Liman, Comic Basics'e göre 2005 yapımı Mr. & Mrs. Smith’in ardından yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor. Yeni filmleri The Initiative, aksiyon ve gerilimi harmanlayan bir casus hikâyesi sunacak. Jolie, “Bright” isimli kurallara uymayan, kendi yöntemleriyle hareket eden bir casusu canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın