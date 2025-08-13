Yeni Casusumuz Hazır: Angelina Jolie Yıllar Sonra Yönetmen Doug Liman ile Yeniden Buluşuyor

Güzelliğiyle filmleri daha da izlenir kılan, mimikleriyle izleyicileri büyüleyen oyuncu Angelina Jolie, şimdilerde yeni filmiyle ilgili gündeme geldi. Hollywood'un en parlak isimlerinden biri olan Jolie'nin hayranları, bu durum karşısında heyecanını doğal olarak gizleyemiyor. Aksiyon filmlerinin kraliçesi ekranlara farklı bir konuyla geri dönüyor fakat bunun arkasındaki detaylar ne, gelin birlikte inceleyelim.

Kaynak: Comic Basics