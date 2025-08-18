Ünlü Rapçi Blok 3'ün Eleştirilere Neden Olan Helikopterli Konser Girişi Çok Konuşuldu!
Şarkı sözleriyle, müzik ritmiyle ve röportajlarda sorulan sorulara verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen rapçi Blok 3, bu sefer konserlerdeki enerjisiyle gündemde. 'Salla Salla', 'Aklına Ben Gelicem', 'Patlat' gibi popüler şarkılarıyla sürekli dillerde olan rapçinin konserine yaptığı giriş büyük bir olay oldu. Sosyal medyada videoların ardı kesilmedi ve her ayrı bir açıdan video gelmeye de devam ediyor. Gelin, o olay yaratan konser girişini birlikte inceleyelim.
Blok 3, gerçek adıyla Hakan Aydın, ilk olarak 2021 yılında çıkardığı "Wow" parçasıyla bize kendini tanıtmıştı.
Birçok şarkısıyla gündem yaratmış, sosyal medyanın dilinden düşmeyen rapçi Blok 3, İstanbul Festival'inde yer aldı.
Sevilen rapçi, İstanbul Festivali'nde sahneye helikopterle indi! İşte Blok 3'ün onu dinlemeye gelenleri şoka uğrattığı görüntüler:
İşte bu olay yaratan konser girişine gelen yorumlar:
