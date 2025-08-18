onedio
Ünlü Rapçi Blok 3'ün Eleştirilere Neden Olan Helikopterli Konser Girişi Çok Konuşuldu!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
18.08.2025 - 23:27

Şarkı sözleriyle, müzik ritmiyle ve röportajlarda sorulan sorulara verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen rapçi Blok 3, bu sefer konserlerdeki enerjisiyle gündemde. 'Salla Salla', 'Aklına Ben Gelicem', 'Patlat' gibi popüler şarkılarıyla sürekli dillerde olan rapçinin konserine yaptığı giriş büyük bir olay oldu. Sosyal medyada videoların ardı kesilmedi ve her ayrı bir açıdan video gelmeye de devam ediyor. Gelin, o olay yaratan konser girişini birlikte inceleyelim.

Blok 3, gerçek adıyla Hakan Aydın, ilk olarak 2021 yılında çıkardığı "Wow" parçasıyla bize kendini tanıtmıştı.

2001 doğumlu olan Blok 3, asıl patlamasını 2022’de “Vur”, 2023’te ise dillere dolanan “Affetmem” ile yaptı. “Patlat”, “Salla Salla”, “Aklına Ben Gelicem” gibi şarkılarıyla kısa sürede listeleri salladı. 2023’te Altın Kelebek’te “En İyi Rapçi” seçildi, 2024’te Stefflon Don’la çıkardığı “Habibi”yle de Türkiye sınırlarını aştı. Kısacası, enerjisi ve hit üstüne hit şarkılarıyla son yılların en hızlı yükselen isimlerinden biri. Müziğiyle birlikte konserlerdeki enerjisi de çok konuşuluyor.

Birçok şarkısıyla gündem yaratmış, sosyal medyanın dilinden düşmeyen rapçi Blok 3, İstanbul Festival'inde yer aldı.

Blok3, İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı’da tam 50,000 kişilik büyük bir kalabalığa sahne aldı. Performans, sadece müziğiyle değil; drone şovları, lazer efektleri ve LED ekranlarla donatılmış özel sahne tasarımıyla da adeta bir görsel festival gibiydi.

Sevilen rapçi, İstanbul Festivali'nde sahneye helikopterle indi! İşte Blok 3'ün onu dinlemeye gelenleri şoka uğrattığı görüntüler:

İşte bu olay yaratan konser girişine gelen yorumlar:

