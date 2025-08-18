Game of Thrones'ta Kardeşlerdi: Sophie Turner'dan The Dreadful'da Buluştuğu Kit Harrington'la İlgili İtiraf!

Bir röportajında senaryoyu ilk okuduğunda çok şaşırdığını söyleyen Turner, “Öpüşme, sevişme… derken bir anda fark ettim ki bunların hepsi Kit’le olacak. Ve benim için o hep kardeşimdi” sözleriyle durumu özetledi. Turner, sahneleri çekmenin her iki taraf için de oldukça zorlayıcı olduğunu, hatta ilk öpüşme sahnelerinden sonra ikisinin de neredeyse kusacak gibi hissettiklerini itiraf etti. Bu deneyimi “kariyerimdeki en kötü anlardan biriydi” diye nitelendiren oyuncu, yine de senaryonun gücü sayesinde projeden vazgeçemediklerini söyledi.