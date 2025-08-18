onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Game of Thrones'ta Kardeşlerdi: Sophie Turner'dan The Dreadful'da Buluştuğu Kit Harrington'la İlgili İtiraf!

Game of Thrones'ta Kardeşlerdi: Sophie Turner'dan The Dreadful'da Buluştuğu Kit Harrington'la İlgili İtiraf!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
19.08.2025 - 00:16

Sophie Turner ve Kit Harington’u ilk olarak tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde tanıdık. Turner, Sansa Stark; Harington ise Jon Snow karakteriyle hafızalara kazındı. Sekiz sezon boyunca “kardeş” olarak gördüğümüz ikili, yıllar sonra aynı projede yeniden bir araya geldi. Fakat bu kez roller bambaşka… Sophie Turner da bu konu hakkında bazı açıklamalar yapmış. Şimdi detayları birlikte inceleyelim.

Kaynak: Reality Tea

Kaynak: https://www.realitytea.com/2025/08/18...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sophie Turner ve Kit Harington’u milyonları ekran başına kilitleyen Game of Thrones sayesinde tanıdık.

Sophie Turner ve Kit Harington’u milyonları ekran başına kilitleyen Game of Thrones sayesinde tanıdık.

Turner, 2011’den 2019’a uzanan sekiz sezon boyunca Kuzey’in asil kızı Sansa Stark’a hayat verirken, Harington da aynı dönemde Stark hanesinin dışlanmış evladı Jon Snow karakteriyle hafızalara kazındı. Dizinin başında farklı yolculuklara çıkan ikilinin hikâyeleri, ilerleyen sezonlarda daha çok kesişti. Ancak aralarındaki bağ her zaman “kardeşlik” üzerine kuruldu. Yıllar boyunca bu dinamik öylesine güçlü işlendi ki, izleyiciler de Turner ve Harington’u ekranda gerçek bir aile gibi görmeye başladı.

Yıllar sonra Sophie Turner ve Kit Harington, bu kez bambaşka bir yapımda yeniden yan yana geldi: The Dreadful.

Yıllar sonra Sophie Turner ve Kit Harington, bu kez bambaşka bir yapımda yeniden yan yana geldi: The Dreadful.

2025’te vizyona girecek olan film, gotik öğelerle örülü bir dönem hikâyesi sunuyor. Turner hem başrolü üstleniyor hem de yapımcı koltuğunda yer alıyor. Harington ise onunla birlikte hikâyenin merkezindeki diğer karaktere hayat veriyor. Bu projeyi özel kılan nokta ise, Game of Thrones’ta “kardeş” olarak izlediğimiz ikilinin bu kez bir çift olarak karşımıza çıkacak olması. Yani yıllarca ekranda aile bağıyla gördüğümüz Turner ve Harington, yeni filmde aşk hikâyesi üzerinden seyirciyle buluşuyor.

Sophie Turner, The Dreadful filminde Kit Harington ile sevgiliyi canlandırmanın kendisi için hiç de kolay olmadığını açıkça dile getirdi.

Sophie Turner, The Dreadful filminde Kit Harington ile sevgiliyi canlandırmanın kendisi için hiç de kolay olmadığını açıkça dile getirdi.

Bir röportajında senaryoyu ilk okuduğunda çok şaşırdığını söyleyen Turner, “Öpüşme, sevişme… derken bir anda fark ettim ki bunların hepsi Kit’le olacak. Ve benim için o hep kardeşimdi” sözleriyle durumu özetledi. Turner, sahneleri çekmenin her iki taraf için de oldukça zorlayıcı olduğunu, hatta ilk öpüşme sahnelerinden sonra ikisinin de neredeyse kusacak gibi hissettiklerini itiraf etti. Bu deneyimi “kariyerimdeki en kötü anlardan biriydi” diye nitelendiren oyuncu, yine de senaryonun gücü sayesinde projeden vazgeçemediklerini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın