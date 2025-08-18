Game of Thrones'ta Kardeşlerdi: Sophie Turner'dan The Dreadful'da Buluştuğu Kit Harrington'la İlgili İtiraf!
Sophie Turner ve Kit Harington’u ilk olarak tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde tanıdık. Turner, Sansa Stark; Harington ise Jon Snow karakteriyle hafızalara kazındı. Sekiz sezon boyunca “kardeş” olarak gördüğümüz ikili, yıllar sonra aynı projede yeniden bir araya geldi. Fakat bu kez roller bambaşka… Sophie Turner da bu konu hakkında bazı açıklamalar yapmış. Şimdi detayları birlikte inceleyelim.
Sophie Turner ve Kit Harington’u milyonları ekran başına kilitleyen Game of Thrones sayesinde tanıdık.
Yıllar sonra Sophie Turner ve Kit Harington, bu kez bambaşka bir yapımda yeniden yan yana geldi: The Dreadful.
Sophie Turner, The Dreadful filminde Kit Harington ile sevgiliyi canlandırmanın kendisi için hiç de kolay olmadığını açıkça dile getirdi.
