24 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülme ihtimali bulunuyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında hava açık ve az bulutlu seyrederken, Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli hava hakim olacak. Karadeniz’in doğusunda ise yer yer çok bulutlu hava dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İç ve Doğu Kesimlerde Sis ve Buzlanma Uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.

Yetkililer, sabah saatlerinde görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğini belirterek ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.