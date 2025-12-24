24 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
24 Aralık Çarşamba hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yeni tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ülke genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don riski öne çıkıyor. İşte 24 Aralık Çarşamba günü için il il hava durumu...
