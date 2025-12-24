onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
24 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

24 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 07:13

24 Aralık Çarşamba hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yeni tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ülke genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don riski öne çıkıyor. İşte 24 Aralık Çarşamba günü için il il hava durumu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

24 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülme ihtimali bulunuyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında hava açık ve az bulutlu seyrederken, Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli hava hakim olacak. Karadeniz’in doğusunda ise yer yer çok bulutlu hava dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İç ve Doğu Kesimlerde Sis ve Buzlanma Uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.

Yetkililer, sabah saatlerinde görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğini belirterek ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

Türkiye genelinde kar yağışının mevsim normallerinin altında seyretmesi, gözleri yılbaşı haftasına çevirdi. Özellikle Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının yönü merak edilirken, son meteorolojik değerlendirmeler İstanbul için dikkat çekici bir ihtimali gündeme getirdi.

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılbaşı gecesi Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz açıklarında deniz etkili kar yağışı sinyali görüldüğünü açıkladı. Mıhlıardıç, İstanbul için muhtemel yağış türünün yağmurdan sulu kara doğru evrildiğini belirtti.

Uzman isme göre son gelen meteorolojik modellemeler, soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkileme ihtimalinde artış olduğunu gösteriyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın