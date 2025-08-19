Cansu Tosun'dan Büyük Sürpriz: Vikings'in Sevilen Oyuncusu Moe Dunford ile Aynı Yapımda Buluşuyor!

Uluslararası ortak yapım Loya, hem hikâyesi hem de kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor. Filmin en heyecan verici tarafı ise, Türk ekranlarının sevilen oyuncusu Cansu Tosun ile “Vikings” dizisinin önemli ismi Moe Dunford’un aynı projede buluşması oldu. İkilinin bu sürpriz birlikteliği, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da dikkatleri filme çevirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimler Artvin ve Rize’nin büyüleyici doğasında yapılacak. Hem Türkçe hem de İngilizce çekilecek filmde, Tosun ve Dunford’un ekran uyumu şimdiden çok konuşuluyor.