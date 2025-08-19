Cansu Tosun'dan Büyük Sürpriz: Vikings'in Sevilen Oyuncusu Moe Dunford ile Aynı Yapımda Buluşuyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Ekranların sevilen ismi Cansu Tosun, son günlerde çıkan bir haberle sevenlerini heyecanlandırdı. Başarılı oyuncu, uluslararası yapımlarda da adını sıkça duyuran Vikings dizisinin önemli ismi Moe Dunford ile aynı filmde buluşuyor. Bu sürpriz gelişme, hem Cansu Tosun’un kariyerinde yeni bir sayfa açacağı için hem de dünya çapında tanınan bir oyuncuyla aynı projede yer almasıyla gündeme bomba gibi düştü. Haberi duyan hayranlar, filmin nerede çekileceğini, kimlerin yer alacağını ve hangi hikâyeyi anlatacağını merak ederek detayları araştırmaya başladı. Şimdi birlikte, bu çok konuşulan projenin detaylarına bakalım.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cansu Tosun’u ilk olarak Küçük Hanımefendi dizisiyle tanımıştık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrlandalı oyuncu Moe Dunford’u çoğumuz, dünya çapında büyük ses getiren Vikings dizisindeki Aethelwulf rolüyle tanıdık.
Cansu Tosun ve Moe Dunford "Loya" filminde buluşuyor.
Çekimlerine 22 Eylül’de Artvin’de başlanacak olan Loya filminde rol dağılımı da netleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın