Cansu Tosun'dan Büyük Sürpriz: Vikings'in Sevilen Oyuncusu Moe Dunford ile Aynı Yapımda Buluşuyor!

19.08.2025 - 17:21

Ekranların sevilen ismi Cansu Tosun, son günlerde çıkan bir haberle sevenlerini heyecanlandırdı. Başarılı oyuncu, uluslararası yapımlarda da adını sıkça duyuran Vikings dizisinin önemli ismi Moe Dunford ile aynı filmde buluşuyor. Bu sürpriz gelişme, hem Cansu Tosun’un kariyerinde yeni bir sayfa açacağı için hem de dünya çapında tanınan bir oyuncuyla aynı projede yer almasıyla gündeme bomba gibi düştü. Haberi duyan hayranlar, filmin nerede çekileceğini, kimlerin yer alacağını ve hangi hikâyeyi anlatacağını merak ederek detayları araştırmaya başladı. Şimdi birlikte, bu çok konuşulan projenin detaylarına bakalım. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Cansu Tosun’u ilk olarak Küçük Hanımefendi dizisiyle tanımıştık.

Küçük Hanımefendi dizisinin ardından “Kayıp Şehir”deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti, “Bugünün Saraylısı” ile de adını iyice geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk kariyerine televizyonun yanı sıra tiyatro ve sinema sahnesinde de devam eden Tosun, farklı karakterleri başarıyla canlandırarak her projede kendini bir adım ileri taşıdı. Şimdilerde uluslararası bir projeyle anılması, sevenlerini oldukça gururlandırıyor.

İrlandalı oyuncu Moe Dunford’u çoğumuz, dünya çapında büyük ses getiren Vikings dizisindeki Aethelwulf rolüyle tanıdık.

Dizideki güçlü performansı ona uluslararası bir ün kazandırırken, aynı zamanda Patrick’s Day filmindeki Patrick Fitzgerald karakteriyle de büyük övgü topladı ve ödüller kazandı. Kariyerine sinema ve televizyon projelerinde hız kesmeden devam eden Dunford, Avrupa’nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Cansu Tosun ve Moe Dunford "Loya" filminde buluşuyor.

Uluslararası ortak yapım Loya, hem hikâyesi hem de kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor. Filmin en heyecan verici tarafı ise, Türk ekranlarının sevilen oyuncusu Cansu Tosun ile “Vikings” dizisinin önemli ismi Moe Dunford’un aynı projede buluşması oldu. İkilinin bu sürpriz birlikteliği, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da dikkatleri filme çevirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimler Artvin ve Rize’nin büyüleyici doğasında yapılacak. Hem Türkçe hem de İngilizce çekilecek filmde, Tosun ve Dunford’un ekran uyumu şimdiden çok konuşuluyor.

Çekimlerine 22 Eylül’de Artvin’de başlanacak olan Loya filminde rol dağılımı da netleşti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, güzel oyuncu Cansu Tosun, filmde “Havva” karakterini canlandıracak. “Vikings” dizisinin önemli ismi Moe Dunford ise “Richard” rolüyle karşımıza çıkacak. Kanada’da yaşayan genç oyuncu Alya Soygur da filmin adını taşıyan “Loya” karakterine hayat verecek. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak çekilecek yapımın cast direktörlüğünü Harika Uygur üstleniyor. Bu güçlü kadro ve uluslararası işbirliğiyle film şimdiden sinemaseverlerin merakını uyandırmış durumda.

