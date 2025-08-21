Selena Gomez’in Anne Olma İsteği Hiç Bitmedi: Samimi İtirafları Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNlTBxAMt...
Çocukluk aşkımız Selena Gomez’i yıllardır hem sahnede hem de ekranlarda takip ediyoruz. Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Selena, hayranları için her zaman samimi ve içten biri oldu. Onun en çok dikkat çeken yanlarından biri ise anne olma isteğini hiçbir zaman saklamamasıydı. Son röportajında bu konudaki hislerini bir kez daha paylaştı ve taşıyıcı annelik ile evlat edinme üzerine yaptığı açıklamalarla kalpleri ısıttı. Şimdi, Selena Gomez'in anne olmakla ilgili düşüncelerini detaylıca birlikte inceleyelim.
Kaynak: @glorymagazines
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukluk yıllarımızdan beri hayatımızda olan Selena Gomez’i ilk kez Disney döneminden tanıdık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selena Gomez, uzun süredir yapımcı Benny Blanco ile aşk yaşıyor.
Selena Gomez, Harper’s Bazaar’a verdiği röportajda anne olma konusundaki duygularını anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.