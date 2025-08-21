onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Selena Gomez’in Anne Olma İsteği Hiç Bitmedi: Samimi İtirafları Gündem Oldu!

Selena Gomez’in Anne Olma İsteği Hiç Bitmedi: Samimi İtirafları Gündem Oldu!

Magazin Selena Gomez
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
21.08.2025 - 13:25

Çocukluk aşkımız Selena Gomez’i yıllardır hem sahnede hem de ekranlarda takip ediyoruz. Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Selena, hayranları için her zaman samimi ve içten biri oldu. Onun en çok dikkat çeken yanlarından biri ise anne olma isteğini hiçbir zaman saklamamasıydı. Son röportajında bu konudaki hislerini bir kez daha paylaştı ve taşıyıcı annelik ile evlat edinme üzerine yaptığı açıklamalarla kalpleri ısıttı. Şimdi, Selena Gomez'in anne olmakla ilgili düşüncelerini detaylıca birlikte inceleyelim.

Kaynak: @glorymagazines

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNlTBxAMt...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocukluk yıllarımızdan beri hayatımızda olan Selena Gomez’i ilk kez Disney döneminden tanıdık.

Çocukluk yıllarımızdan beri hayatımızda olan Selena Gomez’i ilk kez Disney döneminden tanıdık.

Selena Gomez, Wizards of Waverly Place dizisindeki Alex karakteriyle tüm dünyada popüler oldu ve kısa sürede müzik kariyerine de adım atarak milyonlarca hayrana ulaştı. Bugün 30’larının başında, hem şarkıcı, hem oyuncu, hem de yapımcı olarak Hollywood’un en güçlü isimlerinden biri. Aynı zamanda kendi kozmetik markası Rare Beauty ile güzellik sektöründe de büyük başarılar elde ediyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Selena, şu sıralar yapımcı Benny Blanco ile aşk yaşıyor. İkili sosyal medyada da sıkça birlikte görülüyor ve hayranları bu ilişkiyi oldukça destekliyor.

Selena Gomez, uzun süredir yapımcı Benny Blanco ile aşk yaşıyor.

Selena Gomez, uzun süredir yapımcı Benny Blanco ile aşk yaşıyor.

İkili ilk başta sosyal medyada küçük ipuçlarıyla gündeme geldi ama kısa süre sonra ilişkilerini açıkça paylaşmaya başladılar. Birlikte verdikleri pozlar, tatillerden gelen kareler ve destekleyici yorumlarıyla “Hollywood’un en tatlı çiftlerinden biri” olarak anılıyorlar. Selena, Benny hakkında yaptığı açıklamalarda onun kendisini çok mutlu ettiğini ve yanında huzur bulduğunu söylüyor. Hayranları da ikilinin uyumunu çok seviyor. Hatta sık sık “evlenecekler mi?” söylentileri ortaya atılıyor. Resmi bir açıklama olmasa da ilişkilerinin ciddiyeti ve mutlulukları bu ihtimali güçlendiriyor gibi görünüyor.

Selena Gomez, Harper’s Bazaar’a verdiği röportajda anne olma konusundaki duygularını anlattı.

Selena Gomez, Harper’s Bazaar’a verdiği röportajda anne olma konusundaki duygularını anlattı.

Daha önce sağlık sorunları nedeniyle kendi çocuğunu taşıyamayacağını açıklamış olan Selena Gomez, buna rağmen anne olma umudunu hiç kaybetmediğini söyledi. Selena, “Taşıyıcı annelik ya da evlat edinme gibi seçeneklerin olması benim için büyük bir şans. Anne olmayı isteyenler için farklı yolların bulunması beni çok mutlu ediyor. Ben de onlardan biriyim” diyerek hislerini paylaştı. Sürecin nasıl olacağını merak ettiğini ama bunun hiç önemli olmadığını ekleyerek, “Günün sonunda önemli değil. O benim bebeğim olacak” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.