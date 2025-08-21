Selena Gomez’in Anne Olma İsteği Hiç Bitmedi: Samimi İtirafları Gündem Oldu!

Daha önce sağlık sorunları nedeniyle kendi çocuğunu taşıyamayacağını açıklamış olan Selena Gomez, buna rağmen anne olma umudunu hiç kaybetmediğini söyledi. Selena, “Taşıyıcı annelik ya da evlat edinme gibi seçeneklerin olması benim için büyük bir şans. Anne olmayı isteyenler için farklı yolların bulunması beni çok mutlu ediyor. Ben de onlardan biriyim” diyerek hislerini paylaştı. Sürecin nasıl olacağını merak ettiğini ama bunun hiç önemli olmadığını ekleyerek, “Günün sonunda önemli değil. O benim bebeğim olacak” sözleriyle herkesi duygulandırdı.