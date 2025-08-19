Onu Friends Dizisinin Moda İkonu Olarak Tanıdık: Rachel Green'in En Sevilen 10 Kombini

Rachel Green: Friends dizisinin sempatik ve bir o kadar da moda aşığı karakteri. Hepimiz onu hem komik, abartılı tepkilerinden hem de nereye giderse gitsin şık giyinebilmesinden tanıyoruz. Her ayrı bölümde onun birbirinden farklı olan kombinleriyle karşılaştık ve bazen hikayeyi unutup sadece ona odaklanıyorduk. Kombinleri yıllar sonra bile konuşulan bu ikonik karakterin en sevilen 10 kombinini, şimdi birlikte inceleyelim. Favori Rachel Green look'unu (görünümünü) yazmayı unutma!