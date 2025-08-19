Onu Friends Dizisinin Moda İkonu Olarak Tanıdık: Rachel Green'in En Sevilen 10 Kombini
Rachel Green: Friends dizisinin sempatik ve bir o kadar da moda aşığı karakteri. Hepimiz onu hem komik, abartılı tepkilerinden hem de nereye giderse gitsin şık giyinebilmesinden tanıyoruz. Her ayrı bölümde onun birbirinden farklı olan kombinleriyle karşılaştık ve bazen hikayeyi unutup sadece ona odaklanıyorduk. Kombinleri yıllar sonra bile konuşulan bu ikonik karakterin en sevilen 10 kombinini, şimdi birlikte inceleyelim. Favori Rachel Green look'unu (görünümünü) yazmayı unutma!
1. Ross'un aklını başından alan o elbise.
2. İlk bölümlerden: Meşhur kot tulum.
3. Moda sektörüne girmek ona yaramıştı.
4. Rachel Green diye boşuna denmemiş. Yeşil onun rengi.
5. Rachel Green ve onun straplez tutkusu.
6. Bir sarı kombin daha. Ama bu sefer daha casual (günlük).
7. Her sonbahar merakla aradığımız o ceket.
8. Bir Rachel Green klasiği: ceket + etek
9. Rachel'ın rahatlık ve şıklığı bir araya getirebilmesi ve bunun yıllar geçmesine rağmen hala popüler olması.
10. Son bölüm kombini. Üzülme Rachel, ağlarken bile tarz sahibi görünüyorsun.
