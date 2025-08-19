onedio
Onu Friends Dizisinin Moda İkonu Olarak Tanıdık: Rachel Green'in En Sevilen 10 Kombini

19.08.2025 - 21:09

Rachel Green: Friends dizisinin sempatik ve bir o kadar da moda aşığı karakteri. Hepimiz onu hem komik, abartılı tepkilerinden hem de nereye giderse gitsin şık giyinebilmesinden tanıyoruz. Her ayrı bölümde onun birbirinden farklı olan kombinleriyle karşılaştık ve bazen hikayeyi unutup sadece ona odaklanıyorduk. Kombinleri yıllar sonra bile konuşulan bu ikonik karakterin en sevilen 10 kombinini, şimdi birlikte inceleyelim. Favori Rachel Green look'unu (görünümünü) yazmayı unutma!

1. Ross'un aklını başından alan o elbise.

Odadan ilk çıkışında hepimizde bir 'wow' etkisi yaratmıştı. Ross'u bekletmesine kesinlikle değmişti. Kabul edin, siz de kendinizi bu elbise içinde hayal ettiniz. (Ben ettim.)

2. İlk bölümlerden: Meşhur kot tulum.

İlk bölümlerdeki sadelik Rachel Green'in kombinlerine de yansıyordu. Çok doğal ve spontane kombinler, ona hep çok yakışıyordu. Bir dönem herkes bu tulumları arıyordu.

3. Moda sektörüne girmek ona yaramıştı.

İş değişikliğinden sonra bambaşka bir Rachel Green izledik ve bunu da Rachel'ın ultra güzel giyinebilmesinden anlıyorduk. Bu kombini olay kombinlerden. Mini etek - uzun çizme ikilisinin popüler olmasını sağlayan Rachel Green'e teşekkür ediyoruz.

4. Rachel Green diye boşuna denmemiş. Yeşil onun rengi.

Bu kombin tam Rachel Green tarzında. Yemyeşil olması ona farklı bir enerji katmış ve renkler de süper kombinlenmiş. 90'lar ve 90'lar tarzı geri gelsin.

5. Rachel Green ve onun straplez tutkusu.

Şu sıralar sosyal medyada sarının oldukça popüler olduğu günlerde, Rachel Green'in bu elbisesinin beğenilmemesi biraz zor. Saçlarını toplaması da elbisenin öne çıkması açısından çok mantıklı olmuş. Dizisinin stilistine buradan teşekkürler.

6. Bir sarı kombin daha. Ama bu sefer daha casual (günlük).

Sade bir kombin ama hala ikonik. Sarı halter bluz + jean: süper ikili. Bu kadar basit bir kombinle bile moda ikonu olarak görünebilmek... Zoru başardın Rachel Green.

7. Her sonbahar merakla aradığımız o ceket.

Yaz biter ve gözler Rachel Green'in kıyafetlerine çevrilir. Çünkü en iyi ceketler onda. Kırmızı deri ceketli bu kombin, her yıl bir kez gündeme gelir, itinayla her mağazada aranır. Fakat asla bulunamaz.

8. Bir Rachel Green klasiği: ceket + etek

Öylesine yapılmış topuzu ve 90'lar kokan kombini. Bugün hala konuşulmasına şaşırmamalı.

9. Rachel'ın rahatlık ve şıklığı bir araya getirebilmesi ve bunun yıllar geçmesine rağmen hala popüler olması.

Beyaz bluz + jean her zaman mükemmeller yaratabilir. Bu fotoğraftan da görebildiğimiz üzere gerçekten de yaratabiliyor.

10. Son bölüm kombini. Üzülme Rachel, ağlarken bile tarz sahibi görünüyorsun.

Ve Rachel Green son bölümde, neden onu moda ikonu olarak gördüğümüzü bir kez daha kanıtladı. Hiçbir zaman abartı olmadı, sadece kıyafetleri altında özgüvenli ve rahattı. Bu yüzden kombinlerini her zaman harika olarak tanımladık.

