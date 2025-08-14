Karakterlerini Arkadaşlarınız Olarak Görmeye Başlayacağınız 15 Sitcom Dizisi

Bir müzik stüdyosunda geçen bu sitcom, kayıt almaya çalışırken her şeyi birbirine karıştıran bir ekibi konu alıyor. Sanatçılar, prodüktörler, stajyerler… herkesin kendine has bir tuhaflığı var. Bir gün ünlü bir şarkıcı yeni albümünü kaydetmek için geliyor ama mikrofon kablosunu yanlışlıkla kahve makinesine bağlayan teknisyen yüzünden kayıt tamamen yanıyor. Başka bir gün, stajyerler “motivasyon” olsun diye stüdyoya getirdikleri keçi yüzünden bütün oturum iptal oluyor. Müzik endüstrisinin perde arkası, abartılı karakterler ve bol kaosla birleşince her bölüm hem kahkaha attırıyor hem de “bu kadar saçmalık gerçek olabilir mi?” dedirtiyor.