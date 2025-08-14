onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Karakterlerini Arkadaşlarınız Olarak Görmeye Başlayacağınız 15 Sitcom Dizisi

Karakterlerini Arkadaşlarınız Olarak Görmeye Başlayacağınız 15 Sitcom Dizisi

dizi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 13:19

1. Good Times: Black Again (2024)

1. Good Times: Black Again (2024)

Chicago’nun kalabalık ama samimi bir mahallesinde yaşayan Evans ailesi, hayatın onlara attığı her topu kahkahayla karşılıyor. Evde para sıkıntısı var, faturalar birikmiş, komşuların dedikodusu hiç bitmiyor ama aile birbirine sıkı sıkıya bağlı. Orijinal Good Times’ın modern versiyonu olan bu animasyon sitcom, hem 70’lerin sıcak aile havasını hem de günümüzün laf sokmalı, hızlı tempolu esprilerini harmanlıyor. Karakterler o kadar abartılı ve enerjik ki, her mimik, her sahne ayrı komedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2. Daddy Issues (2024)

2. Daddy Issues (2024)

Parti kızı Billie’nin hayatı, bir anda aldığı şok haberle altüst oluyor: Hamile! Daha neye uğradığını anlayamadan, doğacak bebeğine en yakın desteğin… boşanmış babası Tony olacağı ortaya çıkıyor. İkili, Stockport’ta aynı eve taşınıyor ve baba-kız ilişkisi yıllar sonra yeniden başlıyor. Ama tabii bu, “mutlu aile tablosu” değil; Tony’nin eski kafalılığı, Billie’nin kontrolsüz enerjisi derken ortaya bol atışmalı, tatlı kavgalar çıkıyor. Hem jenerasyon farkının getirdiği komiklikler hem de aile bağlarının en beklenmedik şekilde güçlenmesini izliyorsun. Yer yer duygulandırsa da çoğu sahnede kahkaha garantili.

3. Pushers (2025)

3. Pushers (2025)

Emily, hayatını zor da olsa idare eden, lafını sakınmayan genç bir kadın. Doğuştan cerebral palsy’si var ama bu onun hızını kesmiyor. Ta ki devlet yardımını kesene kadar… Para yok, geçim derdi kapıda, Emily de “Ne yapayım?” derken kendini mahallenin en absürt uyuşturucu işine bulaşmış buluyor. Ama buradaki olay, sert suç sahneleri değil; tam tersi, her şey bol kahkaha, abartılı diyaloglar ve tuhaf karakterlerle dolu. Arkadaşı Ewen’in “ciddiyet” çabaları, annesinin aşırı korumacı halleri, Emily’nin iğneleyici esprileri derken ortaya hem komik hem de sıcak bir hikâye çıkıyor.

4. Mid-Century Modern (2025)

4. Mid-Century Modern (2025)

Üç eski dost düşün: Hayatlarının yarısından fazlasını geride bırakmışlar ama hâlâ birlikte yaşamaya, birbirlerini çıldırtmaya ve kahkaha attırmaya devam ediyorlar. Burası, 60’lardan kalma nostaljik bir ev; içinde ise bol dedikodu, tatlı atışmalar, “ah o eski günler” sohbetleri ve tabii ki günümüz dünyasına ayak uydurmaya çalışan üç kafadar var. Her bölüm, ya geçmişten gelen bir hatıra yüzünden ortalığın karışması ya da teknolojiyle imtihanları gibi küçük ama bol gürültülü olaylarla geçiyor.

5. Going Dutch (2025)

5. Going Dutch (2025)

Hollanda’ya tayin edilen bir grup Amerikan askeri, disiplinli ordu hayatıyla yerel kültürün renkli dünyası arasında komik bir çatışmaya giriyor. Katı kurallara alışkın komutan ile rahat tavırlı askerler arasındaki sürtüşmeler, dil bariyerleri ve yanlış anlaşılmalarla birleşince ortaya tam bir absürtlük çıkıyor. Her bölümde farklı bir görev bahanesiyle olaylar çığrından çıkıyor: Yerel festivallerde kaybolmalar, yanlışlıkla resmi davetlere sızmalar, hatta belediye başkanının doğum günü pastasını “gizli görev malzemesi” sanmalar… Üniformanın içinde yaramazlık peşinde koşan askerler ve bitmek bilmeyen komik planlar, diziyi tamamen kahkaha odaklı bir eğlenceye çeviriyor.

6. Shifting Gears (2025)

6. Shifting Gears (2025)

Tim Allen’ın başrolde olduğu bu sıcak aile sitcomunda, dul bir baba yıllardır işlettiği araba restorasyon atölyesini, boşanmış kızı ve torunuyla birlikte yönetmeye başlıyor. Atölye, tamir edilen arabalar kadar aile ilişkilerinin de yeniden onarıldığı bir yer haline geliyor. Eski kafalı baba ile modern hayatın hızına alışmış kızı arasındaki kuşak çatışmaları, torunun bitmek bilmeyen merakı ve atölyeye uğrayan birbirinden tuhaf müşteriler… Her bölüm, hem bol kahkaha hem de “aile olmanın” sıcak tarafını gösteriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7. Only Murders in the Building (2024 - 2025)

7. Only Murders in the Building (2024 - 2025)

Charles, Oliver ve Mabel yine kendilerini bir cinayet gizeminin ortasında buluyor ama bu sefer olay, Manhattan’ın şık bir semtindeki ünlülerle dolu bir binada geçiyor. Podcast ekibi, yeni kurbanın kim olduğunu bulmaya çalışırken, her köşe başında dedikodu, her asansör yolculuğunda komik gerilimler yaşanıyor. Üçlünün alakasız ipuçlarını bir araya getirme çabaları, komşularla yaşanan pasif-agresif atışmalar ve yanlışlıkla içine girdikleri saçma durumlar, diziyi yine hem kahkaha hem de “ne olacak şimdi?” merakıyla izlettiriyor. Üstelik çocukluk aşkımız Selena Gomez de baş karakterlerden Mabel rolünde. İzleyememek mümkün değil.

8. Abbott Elementary (2024–2025)

8. Abbott Elementary (2024–2025)

Philadelphia’daki devlet okulunda görev yapan idealist öğretmenler, bir yandan sınıftaki kaosu yönetmeye çalışırken bir yandan da birbirleriyle uğraşmaya devam ediyor. Kaynak yetersizliği, arıza fotokopi makineleri, tuhaf veli talepleri… Hepsi günlük rutinin bir parçası. Okul müdürünün kendine has “liderlik” anlayışı, öğretmenler odasındaki dedikodu trafiği ve öğrencilerin asla bitmeyen sürprizleri, her bölümü ayrı bir komediye çeviriyor.

9. Hacks (2024–2025)

9. Hacks (2024–2025)

Las Vegas’ın efsane komedyeni Deborah Vance, kariyerinin inişli çıkışlı döneminde, genç ve sivri dilli yazar Ava ile çalışmaya devam ediyor. İkili, stand-up şovlarını yenilemek için yeni fikirler peşinde koşarken hem sahnede hem de kuliste birbirlerini delirtmeye devam ediyor. Deborah’ın sahnedeki zekice esprileri ile Ava’nın günümüz mizah anlayışı çatıştığında ortaya hem kuşak farkını gözler önüne seren hem de izleyeni kahkahaya boğan diyaloglar çıkıyor. Turneler, kulis dedikoduları, beklenmedik sahne kazaları… Dizi, arka plandaki şov dünyasını hem komik hem gerçekçi bir şekilde gösteriyor.

10. The Paper (2025)

10. The Paper (2025)

Toledo’da küçücük ama inatçı bir yerel gazete, ayakta kalabilmek için elinden geleni yapıyor. Gazetenin yeni editörü (Domhnall Gleeson), daha ilk günden tuhaf muhabirler, garip haber fikirleri ve ofis içi saçmalıklarla boğuşmak zorunda kalıyor. Belgesel tarzında çekildiği için, karakterlerin kameraya dönüp “görüyorsunuz işte” bakışları ayrı komik. Bir yandan kasabanın gündelik olayları – kaybolan bahçe cüceleri, aşırı iddialı tatlı yarışmaları – haber konusu oluyor, diğer yandan ekip kendi aralarında didişip duruyor.

11. English Teacher (2025)

11. English Teacher (2025)

Küçük bir kasaba lisesinde İngilizce öğretmeni olan Evan Marquez, ders kitaplarının arasına sıkışmış rutin hayatına renk katmaya çalışıyor. Ama öğrencilerinin aşırı yaratıcı(!) ödevleri, dedikoduya doymayan öğretmenler odası ve okul yönetiminin anlamsız kuralları, her gününü ayrı bir maceraya çeviriyor. Evan, edebiyat aşkını öğrencilere aşılamaya çalışırken kendini bazen tiyatro kulübünde dekor boyarken, bazen okul gezisinde kaybolmuş bir veli peşinde buluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12. Extended Family (2024–2025)

12. Extended Family (2024–2025)

Boşandıktan sonra dost kalmayı başarabilmiş Jim ve Julia, çocuklarını ortak velayetle büyütmeye çalışıyor. Ama işin içine Julia’nın yeni sevgilisi (aynı zamanda Jim’in favori basketbol takımının sahibi) girince, evdeki denge tamamen altüst oluyor. Her bölümde yeni bir “ortak ebeveynlik krizi” yaşanıyor: Tatil planları çakışıyor, çocukların okul projeleri kimin evinde yapılacak kavgası çıkıyor, hatta bazen üçlü birlikte akşam yemeğine gitmek zorunda kalıyor.

13. Such Brave Girls (2025)

13. Such Brave Girls (2025)

Anne ile iki yetişkin kızından oluşan bu mini aile, maddi sıkıntılar, toksik ilişkiler ve bolca eksantrik kararın ortasında hayatta kalmaya çalışıyor. Evde herkes kendi derdine düşmüş gibi görünse de, işler sarpa sardığında birbirlerine tutunmayı başarıyorlar. Karanlık ama çok komik bir mizah tonu var: Borç batağında yapılmış lüks alışverişler, sevgililerle yaşanan absürt dramalar, evdeki “tamir” işlerinin daha büyük felaketlere dönüşmesi… Karakterler öyle dürüst ve filtresiz ki, bazen kahkaha atarken “bunu keşke ben de diyebilsem” hissi veriyor. Hem alaycı hem sıcak, izlerken bağımlılık yapan türden bir İngiliz komedisi.

14. The Studio (2025)

14. The Studio (2025)

Bir müzik stüdyosunda geçen bu sitcom, kayıt almaya çalışırken her şeyi birbirine karıştıran bir ekibi konu alıyor. Sanatçılar, prodüktörler, stajyerler… herkesin kendine has bir tuhaflığı var. Bir gün ünlü bir şarkıcı yeni albümünü kaydetmek için geliyor ama mikrofon kablosunu yanlışlıkla kahve makinesine bağlayan teknisyen yüzünden kayıt tamamen yanıyor. Başka bir gün, stajyerler “motivasyon” olsun diye stüdyoya getirdikleri keçi yüzünden bütün oturum iptal oluyor. Müzik endüstrisinin perde arkası, abartılı karakterler ve bol kaosla birleşince her bölüm hem kahkaha attırıyor hem de “bu kadar saçmalık gerçek olabilir mi?” dedirtiyor.

15. Funboys (2025)

15. Funboys (2025)

Hayatı fazla ciddiye almayan, biraz tembel, biraz da hayalperest iki yakın arkadaşın maceralarını anlatıyor. Günleri, saçma fikirler peşinde koşmak, tuhaf partilere gitmek ve en basit işleri bile karmaşaya çevirmekle geçiyor. Bir gün “hızlı para” kazanma umuduyla ev yapımı lunapark kuruyorlar, ertesi gün yanlışlıkla yerel bir rock grubunun menajeri oluyorlar. Arkadaşlıkları sürekli test edilse de, sonunda her kriz kahkaha ile çözülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
4
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tomris

Modern Family pek sarmıyo gibi

tomris

Friends en düşük iki numara da olmalıydı.

Ülgen Han

Community gibi bir şaheserin listede olmaması...