Murat Övüç, Sosyal Medyada Yediği Erişim Engeline Bağırıp Çağırarak İsyan Etti!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
20.08.2025 - 12:44

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bugün Instagram platformu üzerinden Türkiye içerisinde erişim engeli yedi. Bu duruma oldukça sinirlenen Murat Övüç'ten yanıt gecikmedi. Hesabının durduk yere Türkiye içerisinde erişime kapatılmasına gerilen fenomen kendisini video kaydına alarak, yedek hesabı üzerinden paylaştı ve tepkisini ortaya koydu. Şimdi o görüntüleri birlikte inceleyelim.

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden Murat Övüç’ün Instagram hesabına Türkiye’de erişim engeli getirildi.

Kullanıcılar hesabına girmeye çalıştığında “Bu içerik Türkiye’de kullanılamıyor” uyarısıyla karşılaştı. Yani hesap tamamen kapatılmadı, yalnızca Türkiye sınırları içerisinde erişime kapatıldı.

Murat Övüç Instagram hesabının Türkiye'de erişim engeli yemesiyle ilgili isyan etti. İşte o görüntüler:

Arwen

Dudak basurunu da al git.