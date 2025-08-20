Murat Övüç, Sosyal Medyada Yediği Erişim Engeline Bağırıp Çağırarak İsyan Etti!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bugün Instagram platformu üzerinden Türkiye içerisinde erişim engeli yedi. Bu duruma oldukça sinirlenen Murat Övüç'ten yanıt gecikmedi. Hesabının durduk yere Türkiye içerisinde erişime kapatılmasına gerilen fenomen kendisini video kaydına alarak, yedek hesabı üzerinden paylaştı ve tepkisini ortaya koydu. Şimdi o görüntüleri birlikte inceleyelim.