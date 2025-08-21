İfşa Görüntüleriyle Gündeme Gelen Icardi'ye Bir Kötü Haber de Mahkemeden: Davayı Wanda Nara Kazandı!

Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki fırtınalı ilişki bir kez daha gündemde. İnişli çıkışlı aşkları, ayrılıkları ve sık sık magazin manşetlerine taşınan kavgalarıyla tanınan ikili bu kez nafaka davasıyla karşı karşıya geldi. Davanın sonuçları bugün Icardi'yi üzecek şekilde açıklandı. Şimdi davanın sonuçlarını birlikte inceleyelim.