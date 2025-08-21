onedio
İfşa Görüntüleriyle Gündeme Gelen Icardi'ye Bir Kötü Haber de Mahkemeden: Davayı Wanda Nara Kazandı!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
21.08.2025 - 15:23

Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki fırtınalı ilişki bir kez daha gündemde. İnişli çıkışlı aşkları, ayrılıkları ve sık sık magazin manşetlerine taşınan kavgalarıyla tanınan ikili bu kez nafaka davasıyla karşı karşıya geldi. Davanın sonuçları bugün Icardi'yi üzecek şekilde açıklandı. Şimdi davanın sonuçlarını birlikte inceleyelim.

Mauro Icardi ve Wanda Nara yıllarca futbol ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu.

Aşklarını göz önünde yaşayan ikili, evlilikleri boyunca hem romantik paylaşımları hem de sık sık gündeme gelen kavgalarıyla dikkat çekti. Ancak aldatma iddiaları ve sürekli yaşanan krizler, ilişkilerini çıkmaza sürükledi. Sonunda bu fırtınalı birliktelik noktalandı ve ikili yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından ikili arasındaki gerilim bu kez mahkemeye taşındı.

Wanda Nara, çocuklarının masrafları ve kendisine ödenmesi gereken nafaka için dava açtı. Icardi’nin bu ödemeleri yapmadığını iddia eden Nara, hukuki yollara başvurdu. Mahkeme sürecinde yıllar boyunca biriken nafaka borcu ve faizleri gündeme geldi.

Mahkeme sonunda kararını verdi ve Wanda Nara’yı haklı buldu.

Karara göre Mauro Icardi, çocuklarının nafakası için 110 bin dolar ödemek zorunda kaldı. Bununla birlikte 3 bin 500 dolarlık faiz ve ek masrafları da üstlenmesine hükmedildi. Böylece uzun süredir devam eden dava, Icardi’nin aleyhine sonuçlanmış oldu.

