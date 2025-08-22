Metin Şentürk’ün Acı Günü: Kardeşi Bayram Şentürk, 11 Aylık Mücadelenin Ardından Hayatını Kaybetti

Her fırsatta ailesine olan bağlılığını dile getiren Metin Şentürk, özellikle abisiyle olan güçlü bağını da sık sık vurguluyordu. Onun hem çocukluk yıllarında hem de sanat hayatı boyunca en büyük destekçilerinden biri olan Bayram Şentürk, kardeşi için sadece bir abi değil aynı zamanda bir yol arkadaşıydı. Bu yüzden gelen vefat haberi Metin Şentürk’ü derinden sarstı.