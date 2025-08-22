onedio
Metin Şentürk'ün Acı Günü: Kardeşi Bayram Şentürk, 11 Aylık Mücadelenin Ardından Hayatını Kaybetti

Metin Şentürk’ün Acı Günü: Kardeşi Bayram Şentürk, 11 Aylık Mücadelenin Ardından Hayatını Kaybetti

Ceyda
22.08.2025 - 11:55

Metin Şentürk'ün aylardır yaşam mücadelesi veren kardeşi Bayram Şentürk'ten bugün acı haber geldi. Metin Şentürk bu haberi sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sanatçı, yaptığı açıklamada kardeşinin 11 aydır bu acıyla uğraştığını ve bugün hayata veda ettiğini duyurdu. Metin Şentürk, aynı zamanda kardeşinin cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı.

Metin Şentürk'ün abisi Bayram Şentürk, sanatçının hayatında çok özel bir yere sahipti.

Metin Şentürk’ün abisi Bayram Şentürk, sanatçının hayatında çok özel bir yere sahipti.

Her fırsatta ailesine olan bağlılığını dile getiren Metin Şentürk, özellikle abisiyle olan güçlü bağını da sık sık vurguluyordu. Onun hem çocukluk yıllarında hem de sanat hayatı boyunca en büyük destekçilerinden biri olan Bayram Şentürk, kardeşi için sadece bir abi değil aynı zamanda bir yol arkadaşıydı. Bu yüzden gelen vefat haberi Metin Şentürk’ü derinden sarstı.

Bayram Şentürk'ün hastalığı uzun süredir devam ediyordu.

Bayram Şentürk’ün hastalığı uzun süredir devam ediyordu.

Yaklaşık 11 aydır yaşam mücadelesi veren Şentürk, bu süreçte hem ailesinin hem de sevenlerinin desteğini yanında hissetti. Zorlu tedavi döneminde defalarca umut verici gelişmeler yaşansa da, maalesef bu uzun mücadele acı bir kayıpla sonuçlandı.

Metin Şentürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Bayram Şentürk'ün 11 ay süren yaşam mücadelesinin ardından vefat ettiğini duyurdu.

Metin Şentürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Bayram Şentürk’ün 11 ay süren yaşam mücadelesinin ardından vefat ettiğini duyurdu.

Cenaze namazının 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü öğle namazını takiben Fatih Camii’nde kılınacağını ve ardından Kozlu Mezarlığı’na defnedileceğini açıkladı. 

Metin Şentürk ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

