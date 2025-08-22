Metin Şentürk’ün Acı Günü: Kardeşi Bayram Şentürk, 11 Aylık Mücadelenin Ardından Hayatını Kaybetti
Metin Şentürk'ün aylardır yaşam mücadelesi veren kardeşi Bayram Şentürk'ten bugün acı haber geldi. Metin Şentürk bu haberi sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sanatçı, yaptığı açıklamada kardeşinin 11 aydır bu acıyla uğraştığını ve bugün hayata veda ettiğini duyurdu. Metin Şentürk, aynı zamanda kardeşinin cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı.
Metin Şentürk’ün abisi Bayram Şentürk, sanatçının hayatında çok özel bir yere sahipti.
Bayram Şentürk’ün hastalığı uzun süredir devam ediyordu.
Metin Şentürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Bayram Şentürk’ün 11 ay süren yaşam mücadelesinin ardından vefat ettiğini duyurdu.
