Bahar Şahin ve Hamile Gülüm Baktaş Trafik Kazası Geçirdi! Sevenlerini Endişelendiren Olaydan Detaylar Geldi

Yapılan paylaşımda kazanın doğru olduğu ancak endişe edilecek bir durum bulunmadığı, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu açıklamayla birlikte hem kazanın yaşandığı doğrulandı hem de en çok merak edilen sağlık durumları kesinleşmiş oldu.