Bahar Şahin ve Hamile Gülüm Baktaş Trafik Kazası Geçirdi! Sevenlerini Endişelendiren Olaydan Detaylar Geldi

22.08.2025 - 11:22

Ünlü oyuncu Bahar Şahin ve Barış Baktaş’ın hamile eşi Gülüm Baktaş, geçtiğimiz gün bir trafik kazası geçirdi. Olayın ardından ikilinin sağlık durumları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sevenleri büyük bir endişeye kapılırken, kazadan sonra neler yaşandığı ve ikilinin nasıl oldukları merak konusu oldu. Şimdi tüm bu detaylara birlikte göz atalım.

Edinilen bilgilere göre, Bahar Şahin ve Gülüm Baktaş şehir dışında tatil dönüşü seyahat ederken yolda trafik kazası geçirdi.

Tatil dönüşünde yaşanan bu talihsiz olay sırasında araçta hasar meydana gelirken, çevrede bulunanların da dikkatini çekti. Olay yerine kısa sürede ekipler yönlendirilirken, kaza sosyal medyada hızla gündem oldu.

Kaza sonrası yapılan ilk müdahalelerin ardından Bahar Şahin ve Gülüm Baktaş’ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Çevrede kısa süreli bir panik yaşansa da, yapılan kontrollerde herhangi bir hayati tehlikenin olmadığı ve durumlarının stabil seyrettiği belirtildi. İkilinin yaşadığı bu olay özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yapılan açıklamalarla birlikte endişeler büyük ölçüde giderildi.

Barış Baktaş'ın ekibi aynı zamanda Barış Baktaş'ın eşi ve bebeklerinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımda kazanın doğru olduğu ancak endişe edilecek bir durum bulunmadığı, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu açıklamayla birlikte hem kazanın yaşandığı doğrulandı hem de en çok merak edilen sağlık durumları kesinleşmiş oldu.

