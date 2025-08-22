Bahar Şahin ve Hamile Gülüm Baktaş Trafik Kazası Geçirdi! Sevenlerini Endişelendiren Olaydan Detaylar Geldi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin ve Barış Baktaş’ın hamile eşi Gülüm Baktaş, geçtiğimiz gün bir trafik kazası geçirdi. Olayın ardından ikilinin sağlık durumları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sevenleri büyük bir endişeye kapılırken, kazadan sonra neler yaşandığı ve ikilinin nasıl oldukları merak konusu oldu. Şimdi tüm bu detaylara birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgilere göre, Bahar Şahin ve Gülüm Baktaş şehir dışında tatil dönüşü seyahat ederken yolda trafik kazası geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaza sonrası yapılan ilk müdahalelerin ardından Bahar Şahin ve Gülüm Baktaş’ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Barış Baktaş'ın ekibi aynı zamanda Barış Baktaş'ın eşi ve bebeklerinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın