Silinmeden Yetişin: 3-10 Ocak'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 3-10 Ocak'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2026 - 19:19

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Era7capone

Era7capone

Rap dünyasının yükselen isimlerinden Era7Capone, bir akşam yemeğinden paylaştığı kareyle gören herkese “bu üçlü ne alaka?” dedirtti. Masanın bir yanında Türk futbolunun efsane hocası Fatih Terim, diğer yanında sahnenin kraliçesi Ajda Pekkan

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Ezgi Mola, banyoda çektiği aynalı selfie’ye “Makyajımı çıkardım, pijamamı giydim, libidokiller iyi geceler diler” notunu ekleyince takipçilerini yine kahkaha boğdu. Gün boyu set ve koşturmaca sonrası, sıfır filtre, sıfır kasma; pijamasını giyip uyku moduna geçen Ezgi Mola, samimiyet konusunda yine kendini belli etti.

Büşra Pekin

Büşra Pekin

Büşra Pekin, yeni filmi “Ketenpere Dalavere”nin galasından fotoğraf paylaştı. Yanında filmin başrolü Şafak Sezer'le poz veren Büşra, platin saçları ve değişen yüz hatlarıyla “tanınmayacak halde” yorumlarını yeniden alevlendirdi.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, deniz manzaralı terasta verdiği pozlarla yine güzelliğiyle büyüledi.

Atakan Özkaya

Atakan Özkaya

Atakan Özkaya ve rol arkadaşı Dilin Döğer, karlar altında verdikleri pozu paylaştı. “Uzak Şehir” kadrosunun ekrandaki sevilen çifti paylaşımıyla beğeni topladı.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Son günlerde eşi Ural Kaspar ile ilgili “boşanma iddialarıyla” sosyal medyada sıkça anılan İrem Helvacıoğlu, bu kez gündeme kızı Sora’yla geldi. Kulaklı kapüşonlu, ayıcıklı tulumuyla yüzüstü uzanan minik Sora kalpleri eritti.

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel, elinde kahvesiyle kırmızı takımını konuşturduğu kareyi paylaştı. Baştan aşağı kırmızılara bürünen Çağla, kocaman gülüşü ve enerjisiyle yüzleri gülümsetti.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül, ayna karşısında kış kombiniyle poz verdi. Deri ceket, peluş kalpak ve retro gözlük üçlüsüyle “kalpak sezonunu biraz geç açtım farkındayım” notunu ekleyen Neslihan Atagül kış modunu açtı!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
