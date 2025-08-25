onedio
Derin Talu'dan İtiraf Şov: TikTok'ta Bu Kez de "Hala Ergen" Olduğuna Dair Bir Video Paylaştı

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 16:52

Derin Talu, hepimizin bildiği üzere sosyal medyada dürüst ve doğal açıklamalarıyla gündemden asla ama asla düşmeyen biri. Bu sefer yine bir video yayınladı ve videoda kendisinin hâlâ bir ergen olduğunu söyledi. Verdiği bilgi bilimsel olarak doğru. Fakat biliyoruz ki bu açıklama, izleyiciler tarafından yine çok konuşulmasına neden olacak.

Defne Samyeli'nin kızı olan Derin Talu, son birkaç aydır TikTok Platformu üzerinden yayınladığı videolarla gündeme geliyor.

Hiçbir videosunu kesmeden, düzenlemeden yayınlıyor ve düşüncelerini kamera karşısında rahatça dile getiriyor. Bu da takipçilerinin onu samimi bulmasına ve gün geçtikçe de daha çok izlenmesine neden oluyor.

Takipçileriyle sık sık soru cevap yapan Derin Talu, bu sefer "ergenlik anılarıyla" iligili olan bir soruyu yanıtladı. Her gelen soruya yaptığı gibi bu soruyu da samimi bir şekilde cevapladı.

Aryan

bizde bunu merak ediyorduk işte çok önemli bir haber