Derin Talu'dan İtiraf Şov: TikTok'ta Bu Kez de "Hala Ergen" Olduğuna Dair Bir Video Paylaştı
Derin Talu, hepimizin bildiği üzere sosyal medyada dürüst ve doğal açıklamalarıyla gündemden asla ama asla düşmeyen biri. Bu sefer yine bir video yayınladı ve videoda kendisinin hâlâ bir ergen olduğunu söyledi. Verdiği bilgi bilimsel olarak doğru. Fakat biliyoruz ki bu açıklama, izleyiciler tarafından yine çok konuşulmasına neden olacak.
Defne Samyeli'nin kızı olan Derin Talu, son birkaç aydır TikTok Platformu üzerinden yayınladığı videolarla gündeme geliyor.
Takipçileriyle sık sık soru cevap yapan Derin Talu, bu sefer "ergenlik anılarıyla" iligili olan bir soruyu yanıtladı. Her gelen soruya yaptığı gibi bu soruyu da samimi bir şekilde cevapladı.
