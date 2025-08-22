onedio
Mehmet Ali Erbil'den Sürpriz Karar: Sevgilisi Gülseren Ceylan ile Evleniyorlar!

Magazin
Ceyda
Ceyda
22.08.2025 - 16:07

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti kavgalarıyla magazin gündeminden düşmüyordu. Çift, beklenmedik bir şekilde, nikah tarihlerini sevenleriyle paylaşarak evleneceklerini duyurdu. 28 Ağustos Perşembe günü nikah masasına oturacak olan ikili, aynı zamanda evlilik sözleşmesi imzalayacak.

Kaynak: @2.sayfaofficial

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın ilişkisi ilk günden bu yana iniş çıkışlarıyla gündemdeydi.

Kavgalarının yanında aralarındaki yaş farkı nedeniyle de sık sık eleştirilere maruz kalıyorlardı. Mehmet Ali Erbil (67) ve Gülseren Ceylan (26) çifti, bu eleştirilere kulak asmayarak ilişkilerine devam etme kararı aldı.

Aralarındaki kaos dolu haberlere rağmen, çift 28 Ağustos Perşembe günü nikah masasına oturacağını duyurdu.

Aynı zamanda @2.sayfaofficial'ın haberine göre Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın bu büyük gün öncesi evlilik sözleşmesi de imzalayacakları öğrenildi.

ayzin_

Bu icerikten midem bulandi ya, bizene bizene bundan

ferit öztürk

kitleye göre içerik üretilen bir platform da şaşırmadım:D

futboltopu20

yaş farkı olan başka ünlüleri alkışlıyorsunuz ama

houseof

Aralarında 50 yaş farkı olan kimi alkışladık futboltopu arkadaş.