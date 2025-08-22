Mehmet Ali Erbil'den Sürpriz Karar: Sevgilisi Gülseren Ceylan ile Evleniyorlar!
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti kavgalarıyla magazin gündeminden düşmüyordu. Çift, beklenmedik bir şekilde, nikah tarihlerini sevenleriyle paylaşarak evleneceklerini duyurdu. 28 Ağustos Perşembe günü nikah masasına oturacak olan ikili, aynı zamanda evlilik sözleşmesi imzalayacak.
Kaynak: @2.sayfaofficial
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın ilişkisi ilk günden bu yana iniş çıkışlarıyla gündemdeydi.
Aralarındaki kaos dolu haberlere rağmen, çift 28 Ağustos Perşembe günü nikah masasına oturacağını duyurdu.
Bu icerikten midem bulandi ya, bizene bizene bundan
kitleye göre içerik üretilen bir platform da şaşırmadım:D
yaş farkı olan başka ünlüleri alkışlıyorsunuz ama
Aralarında 50 yaş farkı olan kimi alkışladık futboltopu arkadaş.