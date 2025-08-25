onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Özge Borak, Takipçilerine Üniversiteyi Kazandığını ve Yeniden Öğrenci Olacağını Duyurdu!

Özge Borak, Takipçilerine Üniversiteyi Kazandığını ve Yeniden Öğrenci Olacağını Duyurdu!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 20:43

Sevilen ve ekranların özlenen oyuncusu Özge Borak, bugün üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, takipçilerine üniversiteyi kazananların arasında kendisinin de olduğunu söyledi. Borak, aynı zamanda en çok zorlandığı derslerin geometri ve matematik olduğunu da belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özge Borak, bugün açıklanan üniversite tercih sonuçlarıyla birlikte kendisinin de üniversiteli olacağını duyurdu.

Özge Borak, bugün açıklanan üniversite tercih sonuçlarıyla birlikte kendisinin de üniversiteli olacağını duyurdu.

Yeniden öğrenci olmanın heyecanını sevenleriyle paylaşan Borak, uzun zaman sonra bu konuda rahatladığını da belirtti.

Özge Borak Hangi Üniversiteyi Kazandı?

Özge Borak Hangi Üniversiteyi Kazandı?

Özge Borak henüz hangi üniversiteye yerleştiğini veya hangi bölümü okuyacağını söylemedi. Sonuçlar açıklandıktan sonra onu destekleyenlere teşekkür eden Borak, sınava hazırlanırken en çok zorlandığı derslerin geometri ve matematik olduğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın