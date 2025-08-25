Özge Borak, Takipçilerine Üniversiteyi Kazandığını ve Yeniden Öğrenci Olacağını Duyurdu!
Sevilen ve ekranların özlenen oyuncusu Özge Borak, bugün üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, takipçilerine üniversiteyi kazananların arasında kendisinin de olduğunu söyledi. Borak, aynı zamanda en çok zorlandığı derslerin geometri ve matematik olduğunu da belirtti.
Özge Borak, bugün açıklanan üniversite tercih sonuçlarıyla birlikte kendisinin de üniversiteli olacağını duyurdu.
Özge Borak Hangi Üniversiteyi Kazandı?
