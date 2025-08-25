Özge Borak, Takipçilerine Üniversiteyi Kazandığını ve Yeniden Öğrenci Olacağını Duyurdu!

Özge Borak henüz hangi üniversiteye yerleştiğini veya hangi bölümü okuyacağını söylemedi. Sonuçlar açıklandıktan sonra onu destekleyenlere teşekkür eden Borak, sınava hazırlanırken en çok zorlandığı derslerin geometri ve matematik olduğunu söyledi.