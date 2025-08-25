Veliaht Dizisinin Afişi Belli Oldu: Merakla Beklenen Dizinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi Veliaht, daha yayınlanmadan dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Dizinin hem ilk afişi hem de yayın tarihi resmi olarak paylaşıldı. Tanıtım görselleriyle birlikte seyircilerde merak uyandıran yapım, güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Veliaht dizisi daha yayınlanmadan konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
Veliaht dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.
