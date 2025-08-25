onedio
Veliaht Dizisinin Afişi Belli Oldu: Merakla Beklenen Dizinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Show tv
25.08.2025 - 21:34

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi Veliaht, daha yayınlanmadan dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Dizinin hem ilk afişi hem de yayın tarihi resmi olarak paylaşıldı. Tanıtım görselleriyle birlikte seyircilerde merak uyandıran yapım, güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Veliaht dizisi daha yayınlanmadan konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Aile içindeki güç mücadelesini konu alan dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin konusunun Esenler Otogarı'nda geçeceği biliniyor.

Veliaht dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.

Yayınlanan afişin ardından 'Veliaht ne zaman yayınlanacak? Veliaht dizisinin yayın günü ne?' soruları da yanıt buldu. Dizi 11 Eylül Perşembe günü yayına başlayacak.

